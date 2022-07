VV Sleeuwijk huldigt jubilarissen en benoemd Corine van der Bend tot ‘Roefvrouw van het jaar’

SLEEUWIJK • Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond op vrijdag 1 juli heeft VV Sleeuwijk haar jubilarissen gehuldigd. Daarnaast werd Corine van der Bend benoemd tot ‘Roefvrouw van het jaar’.

Corine is iemand die al jarenlang veel tijd en energie in de vereniging steekt. Ze doet dat voornamelijk voor de jeugd en de vrouwen. Bijna alles wat ze doet gebeurt ‘achter de schermen’, dus min of meer uit het zicht van de meeste leden. Maar juist daar verzet ze echt heel veel belangrijk werk voor de vereniging.

Het was tijdens de vrijwilligersavond voor iedereen een verrassing, omdat VV Sleeuwijk deze keer geen voordrachten en stemronde had gehouden. De reden hiervoor is dat het bestuur vond dat Corine het dit jaar meer dan verdiende, om haar op deze manier in het zonnetje te zetten. Corine zit namelijk al jaren in het jeugdbestuur, ze zit in de TC van de vrouwen en meiden, ze regelt de kleding voor de jeugd en begeleiding en iedereen die dat verder nodig heeft. Tussendoor helpt ze ook nog, als er tijd over is, bij activiteiten die vanuit de jeugd geïnitieerd worden. ‘Al met al meer dan voldoende om haar Roefvrouw van het jaar te maken’, aldus het bestuur van de voetbalvereniging.

Maarten Swart (25 jaar), Bram Verhoeven (25 jaar), Cees Duijzer (65 jaar), Wim van Beek (60 jaar), Harry Smits (25 jaar), Jimmy van de Koppel (25 jaar), Björn de Gruijter (25 jaar) en Milan den Bok (25 jaar) zijn de jubilarissen.