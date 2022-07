Familie Zeldenrust uit Werkendam maakt opwachting in tv-programma ‘Een huis vol’

WERKENDAM • Het populaire KRO-NCRV programma ‘Een huis vol’ keert op dinsdag 26 juli terug op de buis, met een nieuw seizoen. De KRO-NCRV maakt bekend dat ook de Werkendamse familie Zeldenrust zijn opwachting zal maken in het tv-programma.

In ‘Een huis vol’ wordt het leven van vier grote gezinnen twee weken lang gevolgd. Hoe gaan zij om met grote en kleine uitdagingen? Wat bindt hen en hoe zorgen ze voor elkaar? In de nieuwe reeks verschijnen ook drie gezinnen uit voorgaande seizoenen, namelijk de families Buddenbruck, Cudogham en Jelies.

De 10 J’s

In het nieuwe seizoen maken we kennis met de 10 J’s, zoals de Werkendamse familie Zeldenrust ook wel genoemd wordt. Moeder Jantina en vader Jozua besloten na Julia en Jesse, hun overige zes kinderen ook een naam met een J te geven: Joël, Jasper, Jirsa, Jaïra, Jurrian en Jedinja. Vader Jozua werkt in de binnenvaart en is daarom vaak van huis. Wanneer de kinderen vakantie hebben, stappen ze met moeder Jantina zo snel mogelijk bij hem aan boord. Het schip is hun tweede thuis en ze vinden het heerlijk om hier tijd met elkaar door te brengen.

‘Een huis vol’ is vanaf dinsdag 26 juli, twee weken lang om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1 te zien.