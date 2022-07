Stikstofplannen raken meer bedrijven: ‘Dan verliezen wij een groot deel van onze handel’

ALTENA • De stikstofplannen van het kabinet hebben niet alleen gevolgen voor boeren, maar mogelijk ook voor een hoop bedrijven die gelieerd zijn aan de agrarische sector. Denk hierbij aan loonbedrijven en toeleveranciers. ADAgro BV uit Dussen is zo’n een agrarische toeleverancier. Met argusogen kijkt men naar de gevolgen die de huidige plannen van het kabinet mogelijk hebben.

ADAgro BV levert veel verschillende producten aan agrariërs, zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en bodemverbeteraars. “Stel je voor dat een derde van de boeren verdwijnt, dan verliezen wij een groot deel van onze handel”, vertelt Dick van den Bogert, mede-eigenaar van het bedrijf uit Dussen.

Klagen wil Van den Bogert echter niet. “Wij proberen ook om de kansen te blijven zien en waar mogelijk proberen we klanten erop te wijzen waar het beter of anders kan, ten gunste van het milieu en het bedrijf. Er zijn namelijk nog wel dingen die voor verbetering vatbaar zijn, zoals het gebruik van bepaalde soorten kunstmest”, stelt hij. “Er wordt veel gebruik gemaakt van een nitraat houdende meststof, terwijl ureum-kunstmest uiteindelijk gunstiger is voor de planten en het milieu.”

Volgens Van den Bogert zullen de huidige stikstofplannen het stikstofprobleem niet oplossen, maar verplaatsen. “In Nederland hebben we het meest effectieve landbouwsysteem ter wereld. We produceren van veel producten de hoogste opbrengt per hectare, met relatief gezien weinig input per kilo geproduceerd product. Er zijn in Nederland al diverse takken weggesaneerd, maar in het buitenland - waar minder milieu- en dierwelzijnseisen zijn - gaat het gewoon verder. Uit deze landen moeten wij straks ons voedsel importeren.”

De werknemers van ADAgro BV namen zelf niet deel aan de boerenprotesten, maar men betuigde wel steun aan de sector. Volgens Van den Bogert zijn de beleidsmakers zich niet altijd bewust van de complexiteit die op het boerenerf speelt. “Het verbaasd mij wel eens dat er bijzonder weinig mensen in het veld gaan kijken, om te beoordelen hoe het daar is. Je kunt geen beleid maken vanachter een bureau. De landbouw is een mooie sector en iedere landbouwer is bezig met de natuur en zij zijn hier zuinig op. Natuurlijk kunnen er dingen beter en moeten we blijven innoveren, de overheid moet echter ook perspectief bieden en het beleid moet consistent zijn.”

Dit artikel verscheen eerder in Het Kontakt Altena van donderdag 30 juni 2022.