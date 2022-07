Eindelijk weer geldmaat bij Cigo Lucas: ‘Klanten vroegen om in mijn winkel de oude situatie te herstellen’

WIJK EN AALBURG • Cigo Lucas, gevestigd op de Markt in Wijk en Aalburg, brengt voor particulieren en zakelijke gebruikers van een geldautomaat, gemak en vooral veiligheid terug in de regio. Veel geldhandelingen zijn sinds een week weer in de winkel mogelijk.

In de oude situatie kon in de voormalige gemeente Aalburg bij Cigo Lucas (ING) en bij de Rabobank binnen worden gepind en andere geldhandelingen, zoals het storten van munten en bankbiljetten, veilig worden afgehandeld. In 2019 trok met de komst van de Geldmaatunit aan de andere zijde van het plein, Rabobank zich terug. In maart 2021 sloot ook ING zich aan bij Geldmaat en besloot dat de geldautomaat bij Cigo Lucas overbodig werd.

“Op het moment dat dit bericht bij ons binnenkwam heb ik hen meteen duidelijk gemaakt dat dit problemen zou kunnen gaan opleveren”, vertelt René Lucas. “Ik ken mijn klanten, en dat is een doorsnee van de gehele gemeenschap, en weet hoe fijn zij het vinden om geldzaken binnen in een vertrouwde omgeving te kunnen afhandelen. Het gaat echt niet alleen om ouderen, maar in dit gebied ook om de ambulante handel van de weekmarkt, de vele bloemen- en plantenhandelaren en de talloze autobedrijven, die in deze regio sterk vertegenwoordigd zijn. En vergeet niet de handelaren die met geld terug uit het buitenland komen. Daar is cashgeld nog altijd een veel gebruikt betaalmiddel.”

Duidelijk is dat klanten het plezierig vinden dat de medewerkers van Cigo Lucas voor vragen als back-up aanwezig zijn. Veel klanten vinden het ronduit onplezierig om buiten tussen de bosjes voor hun geldhandeling bij een unit te staan. Bovendien is de unit zo opgesteld dat bij zoninval het scherm nauwelijks afleesbaar is. Het afstorten van geld in het afgesloten hokje aan de achterzijde, lokt criminaliteit uit. Iedereen begrijpt wat men in deze ruimte gaat doen.

“De mensen hebben daar dus geen veilig gevoel bij en de automaten zijn storingsgevoelig. Zo kwam van klanten bij mij de vraag om in mijn winkel de oude situatie te herstellen”, geeft Lucas aan. Geldmaat ging aanvankelijk niet mee in zijn verzoeken om ook de inmiddels bekende gele automaat bij Cigo Lucas te plaatsen. Men zocht wel naar een extra oplossing om in de regio geld te kunnen afstorten, omdat dit ook bij de banken niet meer mogelijk is.

“Denk daarbij ook aan de goede doelen, de kerken en de kinderen met hun spaarpotjes”, merkt Lucas op. “Toen ik vervolgens opnieuw met Geldmaat in gesprek kwam en onze jarenlange expertise met ING benadrukte, waren zij overtuigd. Er is nu tijdens onze openingstijden een volledige geldafhandeling, inclusief de door ons gewenste afstorting van bankbiljetten en munten, binnen onze winkel mogelijk”, klinkt Lucas opgelucht. “Er wordt direct volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om geldzaken bij ons binnen af te handelen. De mensen zijn echt heel enthousiast. En ons voordeel, wij krijgen dagelijks meer klanten over de vloer. Hopelijk pakt men meteen iets anders uit de schappen mee. In deze ‘na coronatijd’ kunnen wij dat zeker goed gebruiken. Wij hopen hierdoor terug te komen op het niveau dat wij gewend waren.”

Binnen de nieuwe gemeente Altena is het alleen bij zijn, inmiddels bijna vijftien jaar bestaande, winkel op de Markt mogelijk om veel geldzaken binnen in een veilige omgeving af te handelen. Geldmaatunits staan overigens ook in Almkerk en Werkendam. Zie voor de locaties www.geldmaat.nl.

René Lucas zet zich van begin af aan in voor een sterke ontwikkeling van ‘Hart van Aalburg’, een kleinschalig maar sterk regionaal winkelcentrum waar ondernemers uit de eigen gemeente vertegenwoordigd zijn. Een groot voordeel is dat er gemakkelijk en gratis kan worden geparkeerd. “Dit alles geeft aan dat wij in een behoefte voorzien en daar draagt de komst van de service om binnen geldzaken af te handelen toe bij”, is de overtuiging van Lucas.

Wout Pluijmert