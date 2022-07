Almkerk loopt uit voor drakenbootraces: ‘We hebben maar één doel en dat is winnen’

ALMKERK • De drakenboten liggen klaar in het water aan de Poortweg in Almkerk en twaalf teams staan vol adrenaline klaar voor deze strijd. “Dit is het vierde jaar”, vertelt Marco Ringlever, voorzitter en trainer van de ‘Dragons on Fire’. “Een team deed ooit mee in Gorinchem, en zei toen: ‘Wat ze in Gorinchem kunnen, kunnen wij in Almkerk ook.’”

“Deze wedstrijd is fantastisch, spetterend, enerverend, super”, even denkt Marco Ringlever na, om dan vol overtuiging te zeggen: “Hier is nog geen woord voor geschreven.” Gedreven vertelt hij over de passie van de twaalf teams, die allemaal uit Altena komen. “We hebben alleen water en land nodig.” Even wordt hij stil, naast hem neemt een team zijn moment. Ze pakken elkaar stevig vast en even schudt de grond in Almkerk, want vanuit het diepst van hun tenen wordt hun strijdlustigheid opgeroepen. Dan zijn ze klaar om met z’n allen in de drakenboot plaats te nemen en kan de strijd beginnen. “Ze moeten er echt voor gaan”, zegt Ringlever. “De winnaar van dit toernooi krijgt een wildcard voor het NK-drakenbootraces in Amsterdam.”

Eén doel

“We hebben maar één doel en dat is winnen”, vertellen de broers Peter en Teus van Helden van team De Almdragons. “We zijn er vanaf het begin bij. De eerste en derde editie hebben we gewonnen, dus vandaag gaan we de titel verdedigen.” Ze vertellen dat ze met elkaar vandaag vooral één familie zijn, het teamverband is ongelooflijk groot. “We hebben allemaal maar één gedachte en met z’n allen zijn we bloedfanatiek.” Dit zijn ook de woorden die klinken bij team The Doowkah Dragons (doe ok wah). “Wat maakt het leuk? Wat niet? Het is sportiviteit, water en vooral veel adrenaline.”

Moeilijker dan het lijkt

“Het is moeilijker dan het lijkt”, vertelt Kirstie de Leeuw van team De Waterbuffels. Vanuit Crossfit Nieuwendijk vormen ze een team. “We doen voor het eerst mee. We hebben vier keer getraind en vandaag zijn we erbij”, zegt Bart Dudink. “Conditie hebben we, maar de techniek is nieuw,” vult De Leeuw aan. “En nu moeten we op het juiste moment pieken”, vertellen ze net voor de halve finale. “Net ging het maar om 12 centimeter verschil, we moeten het nu gaan doen. Het is gaaf om een nieuwe sport te beoefenen. Gedurende de dag zijn we steeds meer een team geworden, we zijn allemaal fanatiek.”

Explosie

“De energie die hier uitstraalt, dat maakt het zo leuk”, zegt Herbert van der Zalm, van team The Girl with the Dragon Tattoo. “Varen met dit team is een explosie, we zijn allemaal bloedfanatiek.” Hij zoekt even naar zijn woorden. “Het is net of je de arena ingaat. Je wordt gedragen door het publiek, maar je moet je op dat moment helemaal focussen en afzonderen van alles om je heen en dat terwijl je het voor het publiek doet.” Het team gaat schouder aan schouder in een grote cirkel staan, armen om elkaar heen, ze maken zich op om opnieuw in hun eigen bubbel te verdwijnen, er klinkt een oorverdovende strijdkreet en het team is er klaar voor. De speaker dweept het publiek op; ‘Almkerk laat je horen’ en het publiek aan de waterkant gaat in gejuich op, vol enthousiasme worden de teams aangemoedigd.

Aan het einde van de middag loopt de spanning op, elke keer weer laden de sterkste teams zich op om deze strijd te winnen. “Ze moeten er nu echt voor gaan”, zegt Ringlever, net voordat de finale gaat starten zijn er ineens donkere wolken boven de Poortweg en komt het water met bakken uit de hemel, waardoor de wedstrijd stilgelegd moet worden.

De teams die klaar stonden voor de finale gaan niet de boot in, maar zijn met z’n allen bereidt om aan de tenten te gaan hangen en al het materiaal van de organisatie te sparen. Als na enkele tijd de lucht weer blauw wordt en de boten leeg gehoosd zijn, gaat de strijd verder en wordt er voor de podiumplaatsen gestreden. De titel van 2022 is opnieuw voor De Almdragons.