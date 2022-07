Kinderen van Kinderopvang Buitengewoon in Woudrichem vieren jaarlijkse Modderdag

WOUDRICHEM • De kinderen van Kinderopvang Buitengewoon in Woudrichem, vierden op donderdag 30 juni de jaarlijkse Modderdag. Een dag waar door de kinderen altijd met veel plezier naar wordt uitgekeken.

In de ochtend mochten de kinderen van het kinderdagverblijf zich uitleven op onder andere de modderglijbaan en in het modderbad. Er werden prachtige kunstwerken geschilderd met modder én chocoladevla, lekkere moddersoepjes gemaakt in de modderkeuken en gekliederd in de kruiwagen met modder.

‘S middags waren de kinderen van de BSO aan de beurt. Ook zij hadden de grootste lol met de diverse modderactiviteiten, waaronder een moddervoetbalwedstrijd. Tegen de tijd dat ze opgehaald werden door hun ouders waren alle kinderen weer lekker schoongespoeld onder de buitendouche. Er wordt nu alweer uitgekeken naar de volgende modderdag.