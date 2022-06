ChristenUnie ziet units bij bedrijven en stelt vragen over huisvesting van arbeidsmigranten

ALTENA • Door de besluitvorming van de gemeenteraad is het momenteel niet mogelijk om vergunningen te verstrekken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Toch zegt ChristenUnie Altena op diverse plaatsen units te zien verschijnen bij agrarische bedrijven en op bedrijventerreinen.

De partij stelt daarom schriftelijke vragen aan het college. Zo wil de partij weten of het college in beeld heeft of dit vergunde bouwwerken zijn. Ook vraagt de CU zich af of de gemeente in beeld heeft of de bouwwerken anders dan voor recreatief/zorggebruik, ook voor huisvesting van arbeidsmigranten worden gebruikt. Daarnaast vraagt de partij wat de status van de nieuwe beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten is.