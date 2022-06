Leerlingen van De Wilgenhoek in Hank kunnen veilig het verkeer in

HANK • Vorige week was het weer tijd voor het jaarlijkse verkeersexamen, voor de leerlingen van De Wilgenhoek in Hank. Dit examen bestaat altijd uit een praktijk- en een theoriegedeelte.

Normaal gesproken wordt het verkeersexamen in groep 7 afgenomen. Omdat dit vorig jaar niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen, mocht ook de huidige groep 8 dit jaar meedoen aan het examen. Het was nog even spannend, want er was een lastig stukje in het parcours. Maar gelukkig, iedereen uit de bovenbouw van De Wilgenhoek heeft het verkeersexamen behaald.