ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over plannen voor grootschalig zonnepark Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • ChristenUnie Altena heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de mogelijke komst van een grootschalig zonnepark in Wijk en Aalburg. De partij laat weten dat het men ter ore is gekomen, dat er plannen zijn voor een grootschalig zonnepark - van zo’n 30 hectare - aan de Biesheuvelweg in Wijk en Aalburg.

‘Ondanks dat de ChristenUnie een groot voorstander is van verduurzaming, is de ChristenUnie van mening dat zonneparken van deze omvang niet in het landschap van Altena thuishoren’, laat de partij weten. ‘Bovendien heeft de gemeenteraad in 2020 de uitgangspuntennotitie zonnekader Altena vastgesteld. Hierin heeft de gemeenteraad vastgesteld wat de richtlijnen voor zonnevelden in Altena zijn. Eén van die richtlijnen is dat de gemeente gaat voor kleinere zonnevelden bij de dorpen. Een groot zonnepark van ongeveer 30 hectare voldoet dus ook niet aan de richtlijnen die de raad heeft opgesteld. Bovendien is het uitgangspunt om niet alle benodigde zonneparken in één keer bij één partij te bergen, wat nu wel lijkt te gaan gebeuren.’

Om die reden heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij zou graag willen weten of het college bekend is met deze plannen. Bovendien vraagt de ChristenUnie of het college het met hen eens is, dat dit plan niet past in de richtlijnen die de raad heeft vastgesteld. Ten slotte wil de partij weten of er al overleg met de gemeente heeft plaats gevonden en welk standpunt de gemeente in dit plan heeft ingenomen.