Multifunctionele accommodatie in Almkerk komt dichterbij: door naar ontwerpfase

ALMKERK • Almkerk krijgt een nieuwe multifunctionele accommodatie. Het gebouw moet huisvesting bieden voor diverse organisaties, waaronder twee basisscholen, een kinderopvang, een bibliotheek, een consultatiebureau en een logopediepraktijk. De accommodatie brengt diverse functies voor kinderen samen en krijgt faciliteiten voor alle in- en omwoners van Almkerk om te leren, spelen, ontmoeten en sporten. Het project met het thema ‘Allemaal aan de Alm’ is door naar de ontwerpfase. De betrokken partijen laten met het tekenen van een intentieovereenkomst zien dat ze positief tegenover de realisatie van de accommodatie staan. Gemeente Altena nodigt inwoners uit om mee te denken over een passende naam en suggesties in te dienen.

In het nieuwe gebouw gaan diverse organisaties op een vernieuwende manier samenwerken, om zo de kinderen van Almkerk en omgeving een stap verder te brengen. “We willen heel graag naar een gebouw wat ons onderwijsconcept ademt en wat past in de omgeving”, vertelt Marloes van der Meijden, directeur van talentenschool de Almgaard. Hennie Schemers, directeur van christelijke basisschool de d’Uylenborch zit ook in het kernteam. “Ons huidige gebouw is 54 jaar oud, dus we kijken er enorm naar uit om ons onderwijsconcept samen met Almgaard en ook met Hoppas weer volledig en goed neer te kunnen zetten in een nieuw pand”, zegt ze. “We zijn blij met een nieuw pand waarin we voor alle kinderen een mooie plek kunnen bieden”, voegt Cor Overduin, directeur van Hoppas Kinderopvang, daaraan toe.

Met het thema ‘Allemaal aan de Alm’ legt de accommodatie focus op de verbindende functie in de omgeving, maar ook op verbinding met het water van de Alm en de natuur van de regio. De accommodatie gaat namelijk de functie van Het Verlaat aan de Voorstraat overnemen én vernieuwen. ‘Het wordt een plek om samen te sporten en allerlei vormen van vrijetijdsbesteding uit te oefenen. Moderne en veelzijdige faciliteiten, centraal beschikbaar voor iedereen. Voor ouders en kinderen. Voor jong en voor oud. Voor verenigingen en sporters. Een plek waar je kunt leren, spelen, maar ook kunt sporten. Een plek voor heel Almkerk’, laat de gemeente weten.

Ontwikkeling van de accommodatie

De ontwikkeling is inmiddels door naar de ontwerpfase. Gemeente Altena en architectenbureaus IAA Architecten en UArchitects werken daar - samen met meerdere groepen van de uiteindelijke gebruikers - op dit moment hard aan. “Het project voor de multifunctionele accommodatie in Almkerk is een plezierige constructieve samenwerking met de gemeente, verschillende gebruikers en de adviseurs. Wij gaan ervoor zorgen dat er in 2025 een prachtige nieuwe accommodatie is gerealiseerd in Almkerk”, zegt architect Misak Terzibasiyan.

De nieuwe accommodatie moet ook een passende naam krijgen. Wethouder Wendy van Ooijen roept namens de gemeente in- en omwonenden op om mee te denken. “Ik ben blij dat we dit als gemeente mede kunnen faciliteren. Voor deze nieuwe plek, hebben we nog wel een nieuwe naam nodig. Suggesties indienen kan via de gemeentelijke website. Een commissie gaat dan samen met kinderen de mooiste naam uitkiezen.”