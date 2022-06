Modelvliegclub Aalburg organiseert parachutewedstrijd: ‘Bouwen is onderdeel van de hobby’

WIJK EN AALBUIRG • Verscholen tussen de akkers langs de Bosseweg in Wijk en Aalburg staat een groene keet, met daarbij een groot strak gemaaid grasveld. Het is de thuisbasis van Modelvliegclub Aalburg. De modelvliegclub is sinds 1981 gevestigd op deze locatie, na een fusie tussen twee vliegclubs uit Aalburg en Heusden. Binnenkort, op 16 juli, organiseert de club een parachutewedstrijd, waarbij iedereen is uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

Arie Baks en Bart Faber zijn respectievelijk secretaris en voorzitter van de vliegclub. Beiden hebben al ruim twintig jaar ervaring met het bouwen van modelvliegtuigen en het vliegen hiermee. De heren vertellen gepassioneerd over hun hobby en de modelvliegclub. Momenteel heeft Modelvliegclub Aalburg zo’n dertig leden. “Dat aantal vinden we nog net iets te weinig eigenlijk”, erkent Baks. “Maar”, voegt Faber daaraantoe, “we zijn wel weer op de goede weg. Op het dieptepunt hadden we namelijk maar negentien leden. Dat is een jaar of drie geleden. In het verleden hadden we echter zo’n 55 leden en was er ook een ledenstop op een gegeven moment.”

“De hobby vergrijst”, ziet Baks. “De aanwas van jeugd is mondjesmaat. Inmiddels is de gemiddelde leeftijd van onze leden bijna zestig jaar. We hebben twee leden van zestien jaar, maar het valt niet mee om meer jeugd te werven. Als je een vliegtuig in een spelletje op de computer kapot maakt, druk je op de resetknop en is het weer heel. Als je op de club je vliegtuig kapot vliegt, ben je soms een paar weken bezig met plakken.”

Hoewel er dus een risico bestaat dat je eigengebouwde modelvliegtuigje kapot gaat tijdens het vliegen, is het aantal crashes tegenwoordig beperkt. “De apparatuur en techniek is de laatste jaren steeds beter geworden”, zegt Faber. “Vroeger was er nog wel eens storing met de apparatuur, maar tegenwoordig is het materiaal veel betrouwbaarder. Als er een vliegtuig crasht, komt dat dan ook meestal door een menselijke fout.” Wanneer men niet te vaak crasht met het vliegtuig – en dat blijkt best mogelijk te zijn -, hoeft de hobby geen dure aangelegenheid te zijn. “Voor zo’n honderd euro kun je al een mooi trainingstoestel hebben”, zegt Faber. “Maar er zijn ook vliegtuigen van 10.000 tot 15.000 euro.”

De vliegtuigen waarmee gevlogen wordt zijn geen kinderachtige apparaten en de term ‘speelgoed’ zou erg misplaatst zijn. “De toestellen waarmee we vliegen hebben een spanwijdte van 1,25 tot 3,60 meter en een romplengte tussen de negentig centimeter en twee meter”, licht Baks toe. Sommige vliegtuigen worden vanaf nul door clubleden gebouwd. Tegenwoordig zijn er echter ook steeds meer vliegtuigen zo goed als kant-en-klaar te koop. Het ene lid haalt veel plezier uit het bouwen van de modelvliegtuigen, terwijl een ander het liever uitbesteedt en meer plezier haalt uit het vliegen. Baks behoort tot de eerste categorie en Faber tot de tweede. “Het bouwen is onderdeel van de hobby”, vindt Baks.

Parachutewedstrijd

Op zaterdag 16 juli organiseert Modelvliegclub Aalburg een parachutewedstrijd. De organisatie van zo’n wedstrijd wordt door verschillende modelvliegclubs één keer per jaar gedaan. Hierdoor zijn er jaarlijks zes van deze wedstrijden te bewonderen. Bij een parachutewedstrijd wordt een houten pop met parachute, die ook bestuurd kan worden, onder een zogenaamd ‘sleepvliegtuig’ gehangen. Het doel van de wedstrijd is om de pop zo dicht mogelijk op een doel te laten landen. Afhankelijk van waar de pop geland is en de afstand tot het doel, kunnen er punten verdiend worden.

“De wedstrijd start om 10.00 uur en tijdens de wedstrijd maakt iedere deelnemer in principe vier sprongen. Wanneer een deelnemer niet tevreden is over zijn sprong, mag hij eenmaal een jokersprong inzetten”, legt Faber uit. In de ochtend maakt iedere deelnemer twee sprongen, en eventueel een jokersprong, en in de middag volgen de laatste twee of drie sprongen. De wedstrijd is rond 15.00 uur afgelopen. Tijdens de wedstrijd staat er een tent op het terrein met een horecagedeelte, waar de mensen iets lekkers kunnen halen. Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.