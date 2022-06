Feestelijke opening tweedehands kledingwinkel ‘Mooi met GAiN’

WERKENDAM • Afgelopen maanden is er aan de Hoogstraat 64 in Werkendam een nieuwe en inmiddels derde ‘Mooi met GAiN’ winkel ingericht. Hier kan kleding gekocht worden, waarmee ook meteen het goede doel gesteund wordt.

Op zaterdag 2 juli om 11.00 uur zal wethouder Anneloes van Hunnik de zaak feestelijk openen. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en een kijkje te komen nemen. Bij elke aankoop krijgt men deze dag een gratis sjaal of kinderboek cadeau. Duurzaamheid staat bij Mooi met GAiN hoog in het vaandel, want alle kleding, schoenen, speelgoed, boeken en cadeautjes krijgen hier een tweede kans.

Mooi om te weten is dat de winkels gerund worden door vrijwilligers en de opbrengst naar diverse projecten van GAiN gaat. Bijvoorbeeld naar de vluchtelingen in Griekenland, de Roma in Roemenië, ouderen en gehandicapten in Moldavië en naar de Oekraïners die op de vlucht zijn, of in het door oorlog verscheurde land wonen. GAiN heeft sinds de oorlog uitbrak al meer dan honderd transporten met hulpgoederen verzorgd, zelfs Oekraïne in. Door bij GAiN kleding in te leveren, of te kopen draag je een steentje bij om mensen in nood te helpen.

De openingstijden vanaf 2 juli zijn: van woensdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. De vrijwilligers van GAiN zien bezoekers graag komen, ook voor een gezellig praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. Mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk en het leuk lijkt om in een mooie winkel te komen werken, mogen vrijblijvend contact opnemen met Anneke Bosman via 06-41397123. Kijk voor meer info over Global Aid Network op www.gainhelpt.nu.