‘Tientallen’ boeren uit Altena bij de landelijke protestactie in Stroe

ALTENA • Een groot aantal boeren uit Altena ging woensdagochtend in alle vroegte op pad om zich aan te sluiten bij de landelijke protestactie tegen het stikstofbeleid in Stroe.

In Stroe zijn vandaag vele duizenden boeren vanuit het hele land bijeen, voor wellicht het grootste protest van agrariërs ooit in ons land. Eén van de aanwezige boeren is Bianca Nouws uit Wijk en Aalburg. Volgens haar zijn er tientallen boeren uit Altena aanwezig bij het boerenprotest. In eerste instantie zou het protest in Den Haag worden gehouden, maar uiteindelijk werd uitgeweken naar Stroe.