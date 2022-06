College wil garant staan voor lening van 275.000 euro door Altena Road Runners

ALTENA • In Sleeuwijk wordt door de gemeente Altena, in samenwerking met Atletiekvereniging Altena Road Runners, het nieuwe Atletiekpark Altena gerealiseerd. Op dit Atletiekpark wil de atletiekvereniging hun nieuwe clubhuis bouwen. Voor de bouw van dit clubhuis heeft Altena Road Runners een lening bij de Rabobank aangevraagd. De bank is bereid de lening te verstrekken, onder de voorwaarde dat de gemeente Altena garant staat voor het bedrag van 275.000 euro.

Met een garantstelling kan de gemeente organisaties faciliteren bij het aantrekken van een lening. De gemeente staat dan garant voor de partij die het geld uitleent. Dit betekent dat de gemeente de schulden van een organisatie overneemt of aflost, indien de organisatie die de lening is aangegaan dit zelf niet meer kan. Garantstelling door de gemeente is een instrument om initiatieven met een publiek of maatschappelijk beleidsdoel in de gemeente Altena te kunnen verwezenlijken.

Het college laat in een raadsinformatiebrief weten, bereid te zijn om een garantstelling te verstrekken voor de lening. Aangezien het een bedrag van meer dan 100.000 euro betreft, moet het college de raad in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Voor de garantstelling door de gemeente zal met Atletiekvereniging Altena Road Runners een overeenkomst gesloten worden. Daarin zal worden aangegeven dat de Altena Road Runners de gemeente op de hoogte houdt van de financiële stand van zaken, via het aanleveren van de begroting en de jaarrekening. Tevens worden afspraken opgenomen omtrent eventuele toekomstige investeringen.