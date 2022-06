Bibliotheek op School komt op Curio Prinsentuin in Andel: uitdagend leesaanbod voor leerlingen

ANDEL • Vanaf juni 2023 komt Bibliotheek op School op Curio Prinsentuin in Andel. Dit zal een bibliotheek worden waarin er een groot, leuk, verrijkend en uitdagend leesaanbod komt voor de leerlingen van de school. Op dinsdag 21 juni is het contract getekend met Bibliotheek Cultuurpunt Altena.

Mirjam Wolters was vanuit het Cultuurpunt aanwezig. ‘De laatste tijd komen de onderwerpen leesonderwijs, laaggeletterdheid en leesplezier steeds vaker in het nieuws. Laaggeletterdheid is een redelijk onzichtbaar probleem. Gelukkig is er op grote schaal aandacht voor dit probleem en staat het op elke politieke agenda’, laat de school weten. ‘Het is cruciaal is dat er op school extra aandacht wordt besteed aan het vergroten van de woordenschat en het verrijken van het taal- en leesonderwijs. Met de Bibliotheek op school wil Curio Prinsentuin Andel hier grote stappen in maken, en hoopt zij door met een krachtig, samenhangend leesbeleid en een rijk leesaanbod een leescultuur tot stand te brengen.’