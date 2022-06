Podcasts van de Canon van Altena: historie van onze streek nog beter beleefbaar

ALTENA • Najaar 2021 werd de Canon van Altena gelanceerd. In 56 vensters wordt de historie van onze streek verteld. Van Romeinse godinnen tot de sporthelden van Altena. Naast de verhalen zijn filmpjes, foto’s en toeristische tips opgenomen in de canon. Om de canon nog beter beleefbaar te maken, zijn van de 56 vensters een aantal boeiende podcasts gemaakt.

Ze zijn te beluisteren via de website van de canon. Inmiddels kunnen zes van de twintig podcasts worden beluisterd. Een van de verhalen gaat over ‘een Kasteel in Almkerk’, het verhaal wordt dit weekend tot leven gebracht tijdens de Slag om Altena door de Middeleeuwse rean actment groep de Heeren van Altena. “Anne woont op een van de oudste en mooiste plekjes van Almkerk”. De verhalen voor de 56 vensters zijn uitgegeven door de Historische Reeks in deel 21 en zijn vooral gericht op kinderen.