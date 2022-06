Op de fiets voor twee goede doelen tijdens sponsorfietstocht ‘Oog Voor Elkaar’

ALTENA • Lekker op de pedalen voor een mooie fietstocht, eventueel nog wat cultuur opsnuiven en gelijktijdig goede doelen steunen. Op zaterdag 2 en zondag 3 juli kun je dit meemaken, want dan organiseren de samenwerkende serviceclubs uit Altena een sponsorfietstocht met de naam ‘Oog Voor Elkaar’.

De vier samenwerkende serviceclubs zijn Kiwanisclub Heusden en Altena, Rotary Club Altena, Lionsclub Werkendam en Lionsclub Heusden en Altena. Ze hebben de handen ineengeslagen en met z’n vieren een mooi evenement neergezet. “Door samen op te trekken maken we een grotere vuist en krijgen we meer aandacht”, vertelt woordvoerder Theo van der Stelt.

Het is niet de eerste keer dat de serviceclubs de krachten op deze manier bundelen. Circa tien jaar geleden was de zogenaamde haringparty de aanzet van de samenwerking. “Eigenlijk zijn we als individuele serviceclub ook te klein om zo’n groot event te organiseren. Daarom hebben we besloten het gezamenlijk te doen”, vervolgt Van der Stelt. Aan een event wordt altijd een goed doel gekoppeld. Het is een primaire doelstelling van de serviceclubs. Deze keer is zelfs gekozen voor twee goede doelen. “De sponsorbijdragen gaan nu naar pleeggezinnen uit Altena en Stichting WensAmbulance. Het is wel zo dat het accent van de goede doelen bij voorkeur ligt binnen onze eigen regio”, legt Van der Stelt uit.

De naam ‘Oog Voor Elkaar’ staat voor omkijken naar elkaar door te fietsen met elkaar. Aan de fietstocht kun je op verschillende manieren mee doen. Je kunt als individu mee fietsen maar ook als gezin, als familie, met vrienden of met je bedrijf. Of je nu een e-bike hebt of een gewone fiets maakt niet uit. Het gaat om het meedoen. “Ook wielrenners mogen zich inschrijven”, vult Van der Stelt nog even aan. “Die kunnen de drie samengestelde routes eventueel aan elkaar koppelen. Komen ze toch aan zo’n 100 kilometer”, is zijn suggestie.

Er zijn drie routes uitgezet, namelijk: Kastelen en boeren, Vissers en stropers en Koren en kaas. De routes zijn gemiddeld 30 kilometer lang en voeren door onze mooie streek. De opstapplaatsen zijn van 9.00 tot 15.00 uur bemand. Daar worden ook de routekaarten overhandigd. “Dat zijn best unieke kaartjes te vergelijken met de kaartjes die je krijgt bij een skipas. Lekker klein en uit te vouwen.” ’Het meedoen’ mag desnoods ook uitgesmeerd worden over twee dagen.

Er zijn vijf opstapplaatsen: Fort Altena, De Waterman in Werkendam, Bij Janne in Dussen, Boven ’t Gat in Woudrichem en De Hartenjager in Giessen. Een routekaart koop je voor 5,00 euro per individu of 10,00 euro per gezin via www.biesboschlinie.com/oogvoorelkaar. De drie tochten gaan langs veel culturele plaatsen en gebouwen in Altena waar je naast een pitstop een bezichtiging of een andere activiteit kunt doen. Het staat allemaal op de routekaart.

De goede doelen kunnen ook financieel gesteund worden in de vorm van het kopen van een sponsorpakket. “Er kan een keuze gemaakt worden uit verschillende pakketten inclusief eventuele routekaarten. Afhankelijk van het pakket krijgt de sponsor een plaats op de bedankpagina van Het Kontakt en/of een uiting bij de pleisterplaats of op de routekaart”, verduidelijkt Van der Stelt. Meer informatie: www.biesboschlinie.com/oogvoorelkaar.

Theo van der Stelt wil tenslotte nog iets kwijt over serviceclubs. “Er is ook bij ons sprake van vergrijzing. De serviceclubs kunnen wel wat nieuwe clubleden gebruiken. We zijn vriendenclubs en we organiseren jaarlijks diverse activiteiten. Sommige mensen denken dat we clubs zijn voor de ‘upper ten’, maar het elitaire is er al lang van af. Nieuwe leden zijn van harte welkom”, aldus Van der Stelt.