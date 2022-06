Overschrijvingen in Altena: exodus bij Kozakken Boys en Achilles Veen, maar ook bij Altena

ALTENA • Op 15 juni stond, met uitzondering van Kozakken Boys, de sluiting voor de deur van de overschrijvingen in het amateurvoetbal. Met name bij Kozakken Boys en Achilles Veen ging flink het mes in de selectie. Ook bij Altena volgde een ware exodus van vertrekkers en nieuwkomers.

Hieronder de belangrijkste mutaties in het Land van Altena:

Kozakken Boys

Nieuw: Kevin Cornet (Barendrecht), Ugur Altintas (Barendrecht), Lowie van Zundert (Spakenburg), Gino Creutzburg (023), Bryan Janssen (ASWH), Niek Hoogveld (Hercules), Fabian Korporaal (ASWH), Brian Janssen (ASWH), Eon Herman (FC Den Bosch), Julian Geelhoedt (Altena), Bryan Janssen (ASWH), Fabian Korporaal (ASWH), Diego Snepvangers (ASWH), Daniel de Silva Mendes (023).

Weg: Mark Veenhoven (Spakenburg), Luca de Heijer (onbekend), Leandro Resida (onbekend), Elvio van Overbeek (SteDoCo), Jeffrey van Nuland (SteDoCo), Rochdi Achenteh (onbekend), Yordi Teijsse (onbekend), Norichio Nieveld (Papendrecht), Yassin Ouja (ASWH), Jan Schimmel (GVVV), Nizar Mekkaoui (onbekend), Ricardo Kieboom (stopt), Leon Bot (stopt), Ayrton Statie (CHC).

Achilles Veen

Nieuw: Ozan Cimen (Unitas), Bas van Stokkom (Sliedrecht), Nikki Baggerman (FC Dordrecht), Jari Koenraat (Dongen), Lucas Ligtvoet (Waspik),Jens Verschuren (Madese Boys), Pim Goosens (Moerse Boys), Justin Beemsterboer (Sliedrecht), Tim van Broekhoven (’t Zand), Niels Duister (NOAD’32), Jeroen Sterrenburg (SteDoCo), Rick van der Leest (OSS’20), Bart Westerlaken (DOVO), Mark Westerlaken (DOVO).

Weg: Thijs van de Berg (Trinitas Oisterwijk), Jordi Zielschot (Blauw Geel), Maarten Boddaert (stopt), Gino Dix (De Kempen), Wouter Verstraaten (Geldrop)), Teun Sebregts (Oirschot Vooruit), Zain Moghal (CHC), Jay,Jay Meierdres (RBC), Remon Koenen (Dongen lager elftal)), Vincent van Hoof (WNC), Ferdi Kwetters (lager elftal), Sen Aerts (stopt), Thomas Schilders (Gilze).

GRC 14

Nieuw: Kenneth Hoeke (Altena), Johnny Schouten (Altena), Eddy Wijtvliet (Altena), Marco van Hemert (Roda Boys), Erhan Aksoy (WNC), Mohammed Alsaadi (PCP).

Weg: Robin Zonneveld Piek (BZC’14), Marco Strik (stopt), Ricky Vroon (stopt), Mitchell Bastianen (DESK), Tijn van der Velden (WSC), Koen van Baardwijk (RWB), Dylan Rovers (DESK).

Almkerk

Nieuw: Niels Nieuwesteeg (Sliedrecht), Dominique Mahu (Dubbeldam), Falk van Sluisveld (Waspik), Dennis van Duin (JEKA), Corne van Rosmalen (Altena), Pieter van der Horst (Groot Ammers).

Weg: Thomas Blankers (lager elftal), Quinton Eugenia (Sliedrecht), Sjors Maas (Nivo Sparta), Remi Roodenburg (stopt), Luc van Dongen (Unitas zo), Jurre van Veen (BZC’14), Sharoq Susani (Alblasserdam).

Woudrichem

Nieuw: Damian Groeneveld (BZC’14), Alberto Klop (Altena).

Weg: Jamy Goemaat (stopt), Bart van Andel (stopt).

Wilhelmina’26

Nieuw: Nicky van Ooijen (WSC), Rick van Enkhuizen (WSC), Matthew van Dommelen (Vlijmense Boys), Justin van der Sanden (RWB), Djemal Arikan (Vlijmense Boys), Sander Bouman (Achilles Veen).

Weg: Lukasz Junatowski (Sparta’30), Jarno Kraaij (Altena), Anthony van Wijk(stopt), Carlo van de Beukel (DESK), Julian Vos (NEO’25), Djordi Smout (onbekend).

Altena

Nieuw: Mehari Emeha Kesato (PCP), Merhawi Abrahaley (Groen Wit), Melis Cocan (Unitas), Arnel Cocan (SVS’65), Tony Bol (TSC), Tresor Ngonefi (FC Tilburg), Samuel Tari (TAC 90), Khedar Ismail (Peursum), Michael Abraham (TSC), Jarno Kraaij (Wilhelmina’26).

Weg: Alexander Mc Dermott (Unitas), Corné van Rosmalen (Almkerk), Rob de Groot (Roda Boys), Jamiro Libretto (Sliedrecht), Kenneth Hoeke (GRC 14), Johnny Schouten (GRC 14), Julian Geelhoedt (Kozakken Boys), Eddy Wijtvliet (GRC 14), Thijs van Helvert (Sleeuwijk), Alberto Klop (Woudrichem), Patrick Zwart (SVW), Erwin Timmermans (stopt).

Sleeuwijk

Nieuw: Milan van der Stelt (WSC), Thijs van Helvert (Altena), Frank ter Schiphorst (SSC’55).

Weg: Lars Branderhorst (Dussense Boys).

NOAD’32

Nieuw: (niemand).

Weg: Niels Duister (Achilles Veen), Ruben Kwetters (Achilles Veen), Maurits van Heusden (onbekend).

GDC

Nieuw: Pascal de Vries (sluit weer aan bij de selectie), Afonso Ndongala (SV Capelle), Tresor Mbiavanga (SV Capelle).

Weg: (niemand).

Sparta’30

Nieuw: Lucasz Junatowski (Wilhelmina’26).

Weg: Jan de Fijter (stopt).

Be Ready

Nieuw: Ibahim Ikililou (RFC), Levi Timans (TSC), Brian Burgler (TSC), Daan Potter (TSC), Jilles Verbeek (TSC), Krijn Visser (TSC), Wouter Kops (TSC), Beer Groeneveld (TSC), Robin van den Noort (terug na sabbatical), Sander van Dijken (TSC).

Weg: Bart Dirven (TSC), Koen Burg (Vlijmense Boys), Robin Berk (stopt).

Dussense Boys

Nieuw: Lars Branderhorst (Sleeuwijk).

Weg: Alexander Sevenhuijsen (lager elftal Almkerk).