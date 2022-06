Slag om Altena op 18 en 19 juni: hoogtepunt is de grote veldslag die nagespeeld gaat worden

ALMKERK • Op 18 en 19 juni zal wederom de Slag om Altena gehouden worden in Almkerk. Dit middeleeuwse festival werd al eens eerder gehouden in 2018 tijdens de viering van de eenwording van gemeente Altena. Het hele weekend konden bezoekers zich in de middeleeuwen wanen. Ook tijdens de nieuwe editie van de Slag om Altena kunnen bezoekers ervaren hoe het er in deze omgeving aan toe ging in de late middeleeuwen.

Verschillende reenactors, acteurs die de geschiedenis naspelen, uit heel Nederland, België en zelfs Duitsland zullen hun middeleeuwse kamp neerzetten nabij de plek van het oude Slot Altena. Hier demonstreren ze verschillende ambachten en proberen ze de levensstijl van de late middeleeuwen zo goed mogelijk na te spelen.

Daarnaast zijn er ook verschillende activiteiten voor jong en oud, zo worden er paarden en roofvogelshows gegeven, zijn er verhalenvertellers en kunnen bezoekers zelf eens proberen te zwaardvechten of boogschieten. Ook is er een riddertoernooi waar men hun favoriete ridder kan aanmoedigen.

Het hoogtepunt is natuurlijk de grote veldslag die nagespeeld gaat worden. In 1393 werd Slot Altena door de graaf van Holland belegerd, een gebeurtenis die centraal staat tijdens de Slag om Altena. De Slag om Altena maakt deel uit van de Canon van Altena. In 56 vensters wordt hierin de geschiedenis van Altena vormgegeven. Een kasteel in Almkerk vertelt het verhaal van Altena in 1393 en vormt de basis van het middeleeuwse evenement.