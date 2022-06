Nog één keer Ronde van Nieuwendijk: ‘Hij werd in een koets met paarden door het dorp gereden’

NIEUWENDIJK • Nog één keer zal de Ronde van Nieuwendijk verreden worden, op zaterdag 18 juni. Daarna komt er een einde aan de jaarlijkse wielerronde door het dorp, aangezien het bestuur het mooi geweest vindt en geen opvolgers heeft kunnen vinden.

49 keer eerder stond de wielerronde, die in 1971 het levenslicht zag, op het programma. De 73-jarige Andries Tolenaars, voorzitter van Wielercomité Nieuwendijk, was er destijds al bij als vrijwilliger. In het begin was er veel animo voor de wielerronde, herinnert Tolenaars zich. “Dat is niet te vergelijken met nu. Het stond in de beginjaren vol met publiek”, vertelt hij. “Dat kwam deels door de nieuwigheid en pas later kregen de mensen steeds meer mogelijkheden om te recreëren. Vijftig jaar geleden gingen de meeste mensen nog niet op vakantie.”

Na verloop van tijd werd dit steeds normaler en om hierop in te spelen besloot de organisatie al eens om de ronde eerder in het jaar te houden. Vroeger vond de Ronde van Nieuwendijk namelijk in het tweede weekend van augustus plaats en tegenwoordig dus in juni.

De Ronde van Nieuwendijk kende rond 1980 een aantal erg goede jaren. Er kwam destijds erg veel publiek kijken. Dat had er ook mee te maken dat er een aantal jaar bijzondere gasten aanwezig waren in Nieuwendijk. Zo deed Dries van Wijhe – bijgenaamd Dolle Dries - in 1974 mee. Van Wijhe was in 1973 Nederlands kampioen geworden en werd daarom voorafgaand aan de wielerronde gehuldigd. “Hij werd in een koets met paarden door het dorp gereden”, vertelt Tolenaars. “Rond die tijd was er ook een jaar dat er maar liefst vijf categorieën renners aan de start verschenen.” Ter vergelijking; dit jaar starten er drie categorieën. Een ander hoogtepunt uit de geschiedenis van de Ronde van Nieuwendijk is het moment dat Joop Zoetemelk het startschot gaf. “Dit deed hij toen zijn zoon deelnam aan de koers.”

In de eerste jaren dat de wielerronde georganiseerd werd vroeg men inschrijfgeld. “Twee gulden per persoon en mensen jonger dan zestien jaar betaalden één gulden”, vertelt Tolenaars. Tegenwoordig is het hele evenement gratis, maar zijn er nog wel prijzengeld en premies beschikbaar voor de deelnemende wielrenners. De wielerronde wordt dan ook gesteund door verschillende sponsoren. “In de goede jaren hadden we een begroting van zo’n 13.000 gulden.” Zoveel sponsoren als vroeger zijn er niet meer. Dit is tekenend voor het gebrek aan animo onder het publiek. Menig wielerronde legde hierdoor eerder al het loodje. “Dit is in een stroomversnelling gebracht door corona”, weet de voorzitter van het Nieuwendijks Wielercomité.

En zo komt er naar alle waarschijnlijkheid ook een einde aan de Ronde van Nieuwendijk. “De gemiddelde leeftijd in het Wielercomité ligt rond de 65 jaar. We hebben geprobeerd om jongeren bij de organisatie te betrekken, maar ze haakten meestal na één of twee jaar al af”, zegt Tolenaars. En na dit jaar vinden ook Tolenaars en andere bestuursleden het mooi geweest. De deur voor een 51ste Ronde van Nieuwendijk lijkt echter nog wel op een kier te staan. “Als er mensen bereid zijn om het bestuur over te nemen, zijn de huidige bestuurders best bereid om te helpen met het opzetten van één en ander”, geeft Tolenaars te kennen. Deze mensen mogen zich in dat geval bij hem melden.

Wanneer de opvolging uitblijft, is komende zaterdag de laatste kans om nog eenmaal de Ronde van Nieuwendijk te aanschouwen. Aan deelnemers blijkt overigens geen gebrek te zijn. “Er is veel animo om te starten, omdat er steeds meer koersen in de regio verdwijnen.” De koers voor de nieuwelingen zit met honderd deelnemers al vol. De winnaar bij de nieuwelingen krijgt ook dit jaar weer de Jos van Boxel-bokaal uitgereikt, ter herinnering aan de overleden eerste penningmeester.

Starttijden

De nieuwelingen starten om 12.30 uur aan de koers, gevolgd door de junioren om 13.45 uur. De categorie sportklasse/startlicentie sluit het bal om 15.30 uur. Op de twee laatstgenoemde categorieën kan nog wel ingeschreven worden.