Stichting ‘n Tikkie Anders viert feest: ‘Niet vanzelfsprekend dat we al acht jaar bestaan’

SLEEUWIJK • Stichting ‘n Tikkie Anders heeft deze week iets te vieren. De lunchroom van de stichting bestond op 14 juni namelijk acht jaar. Dit is een mijlpaal die men graag viert, aangezien de stichting moeilijke jaren achter de rug heeft en het ook nu nog zijn best moet doen om overeind te blijven.

“Het is niet zo vanzelfsprekend dat we al acht jaar bestaan”, zegt bedrijfsleider Nienke de Groot. “De coronaperiode was financieel erg moeilijk voor ons. We kregen geen steun van de overheid, omdat wij als stichting zijnde als één bedrijf bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Doordat wij net voor de coronacrisis onze kadofabriek ’n Tikke Verderop hadden geopend, kwamen wij voor geen enkel steunpakket in aanmerking. Er werd alleen gekeken naar omzet en niet naar de kosten.” Een inzamelingsactie waarmee ruim 30.000 euro werd opgehaald bracht uitkomst. “Anders hadden we nu niet meer bestaan”, stelt Nienke. “We zijn door heel veel bedrijven en mensen gesteund. Het geeft een mooi gevoel om door zoveel mensen gedragen te worden.”

Voor het personeel van ’n Tikkie Anders, dat grotendeels uit verstandelijk beperkte mensen bestaat, was de coronaperiode ook erg lastig. Een aantal weken lang viel hun dagbesteding weg. Zodra het weer kon ging men dan ook weer met veel plezier en energie aan de slag om het bedrijf weer draaiende te krijgen. Zo werd er een tijdje aan huis bezorgd en werd er later een ‘take away’ opgezet. Nu de werkzaamheden weer volledig opgepakt zijn heeft de stichting maar één wens: weer financieel gezond worden. “De situatie is momenteel nog spannend”, vertelt Nienke. “We proberen allerlei fondsen aan te schrijven en meer naamsbekendheid te krijgen. Zo ga ik alle markten in de regio af, zijn we actiever op social media en zetten we in de lunchroom kaarten om mensen ook bekend te maken met de kadofabriek.” Binnenkort krijgt ’n Tikkie Verderop ook een webshop. “Zo hopen we dat mensen in heel Nederland van onze producten kunnen gaan genieten.”

Al acht jaar in dienst

Ricardo Verschoor is één van de personeelsleden die al acht jaar lang bij ’n Tikkie Anders werkt. “Ik werkte eerst op het activiteitencentrum Rietveld in Sleeuwijk. Daar heb ik Nienke leren kennen. Opeens kwam ze met het brilante idee om met deze lunchroom te beginnen”, vertelt hij lachend. “Ik had er wel oren naar.” Ricardo hielp Nienke met het reclame maken voor de lunchroom en maakte zo ook de hele groei ervan mee. “We hadden niet verwacht dat dit zo’n groot succes zou worden”, stelt hij. “Het eerste jaar was erg wennen en was het soms een gekkenhuis. We moesten echt even zoeken: ‘hoe werkt dit’ en ‘hoe doen we dat’.” Inmiddels loopt alles op rolletjes, bevestigt hij.

Feestweek

Tot en met zaterdag 18 juni wordt het achtjarige bestaan van de lunchroom op feestelijke wijze gevierd. Bezoekers krijgen bij de koffie of thee een lekkere traktatie en iedere achtste gast krijgt een cadeau. Kinderen mogen grabbelen en vrijdagavond is er een tapasavond met livemuziek en een gratis cocktail naar keuze. Daarnaast zijn er leuke prijzen te winnen en krijgen gasten van de lunchroom bij elke acht euro korting bij de Kadofabriek. De acties zijn ook bedoeld als bedankje voor alle mensen die ’n Tikkie Anders de afgelopen jaren hebben gesteund. “We zijn daar heel dankbaar voor en hopen daardoor de tien jaar aan te kunnen tikken.” Nienke adviseert mensen om voor de tapasavond te reserveren. Ricardo geeft aan zin te hebben in de feestweek. “Het is voor mij nog een verrassing wat er allemaal gaat gebeuren, maar ik vind het wel leuk dat het een week vol verassingen wordt.” Aan het personeel wordt ook gedacht. “Zaterdag gaan we met z’n alle barbecueën en hebben we een karaokeset gehuurd. We maken er een leuk feestje van”, is Nienke enthousiast.

Vrijwilligers

Bij ‘n Tikkie Anders zijn ze nog op zoek naar vrijwilligers. “We hebben een leuk en gezellig team en we zoeken nog mensen om onze medewerkers de aandacht te geven die ze nodig hebben. Er is ook nog plek voor nieuwe medewerkers.” Geïnteresseerden mogen een mailtje sturen naar info@ntikkieanders.nl.