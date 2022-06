Fiets Escape door Nieuwendijk: een escaperoom met een heel dorp als speelveld

NIEUWENDIJK • Wie alle escaperooms al heeft uitgespeeld en toe is aan iets anders kan in Nieuwendijk meedoen aan de Fiets Escape: een escaperoom met een heel dorp als speelveld.

Terwijl de tijd loopt, is het aan je team om de codes te kraken door locaties te vinden, cryptische raadsels op te lossen en opdrachten uit te voeren. Een tas met cijferslot en enkele aanwijzingen vormen je vertrekpunt. Gevonden plattegronden en opdrachtkaarten leiden je vervolgens door het spel. Vastlopen kun je niet. Dankzij QR-codes heb je toegang tot extra aanwijzingen of zelfs oplossingen.

Van de Fiets Escape Nieuwendijk bestaan twee varianten. Door een wijziging in de openbare ruimte kan er echter tijdelijk maar één gespeeld worden. De fietsafstand voor deze escape is circa acht kilometer en de speeltijd bedraagt tweeënhalf uur. Deze Fiets Escape kan tegelijk door twee teams van maximaal vier personen tegen elkaar gespeeld worden, maar spelen met één team kan natuurlijk ook.

Ieder team dat mee doet aan de Fiets Escape Nieuwendijk moet beschikken over minimaal één smartphone mét internettoegang en de mogelijkheid tot het lezen van QR-codes. Ieder teamlid moet bovendien beschikken over een fiets. Een Fiets Escape in Nieuwendijk kan in principe zeven dagen per week gespeeld worden, aanvangstijd in overleg.

Voor een team van twee personen kost de Fiets Escape 25 euro. Voor iedere volgende deelnemer in een team komt daar 7,50 euro per persoon bij. Een drankje na afloop zit bij de prijs in. De borgsom bedraagt 20 euro per team. Bij interesse kan een mailtje gestuurd worden naar corineverweij@deskils.nl.