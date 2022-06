Bewoners appartementencomplex in Veen roepen op tot compensatie van schade door autobranden

VEEN • Gemeente Altena wordt door omwonenden van het beruchte kruispunt in Veen aansprakelijk gesteld voor de schade die is ontstaan aan persoonlijke eigendommen, tijdens de autobranden rondom oudjaar. Bij de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat staat een appartementencomplex dat jaarlijks veel hinder ondervindt van de autobranden. De schade bedroeg dit jaar volgens de bewoners bijna 21.000 euro.

De Vereniging van Eigenaren (VvE) Van der Loostaete – waarin de bewoners van het appartementencomplex verenigd zijn - stelt de gemeente hiervoor aansprakelijk en vroeg in maart van dit jaar bij de gemeente om een compensatie van de geleden schade. “Achterliggende jaren viel de schade relatief gezien mee, maar deze keer was de schade veel groter”, vertelt Bertus Waaijenberg, voorzitter van de VvE. “Er zijn ruiten beschadigd door vuurwerk en gebarsten door de hitte. Heel wat ruiten moesten daardoor vervangen worden. Ook was er veel roetschade, is de haag om het gebouw voor een groot deel verschroeid en was de regenpijp kromgetrokken door de hitte. Daarnaast waren er de nodige schoonmaakkosten.”

Melior Verzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente Altena, laat in een brief echter weten niets uit te willen keren, omdat de gemeente volgens hen een beleid heeft gevoerd waarmee getracht is de overlast te beëindigen. Als argumenten draagt de verzekeringsmaatschappij aan dat de gemeente betonblokken op het kruispunt heeft geplaatst, er is ingezet op het versteken van de informatiepositie en dat men geprobeerd heeft om invloed uit te oefenen via sleutelfiguren. Daarnaast zou de gemeente preventief bestuurlijke dwangsommen opgelegd hebben en waren er diverse controles vanuit de gemeente met overheidspartners. ‘Van de gemeente kan niet worden verwacht dat zij bij elk incident en op elke plaats aanwezig is om op te treden tegen personen die voor overlast zorgen. Dat zou immers neerkomen op onbeperkte en volledige beveiliging van het betreffende kruispunt. Een dergelijke mate van toezicht mag men niet van de gemeente verwachten’, schrijft de verzekeringsmaatschappij in de brief.

Ook stelt de maatschappij dat er geen sprake kan zijn van toezichtsfalen, omdat de gemeente in samenwerking met de brandweer en politie een beleid heeft opgesteld om de overlast te beëindigen. ‘Zelfs indien er zou zijn gefaald bij het houden van toezicht, dan betekent dat overigens nog niet per definitie dat de gemeente nalatig is geweest en onrechtmatig heeft gehandeld. Het betreft immers een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting’, schrijft men.

Brief aan college en raad

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders en aan de raad vragen de omwonenden om het besluit van de gemeente te herzien en de omwonenden wel te compenseren.

De VvE is van mening dat de argumenten waarmee de verzekeraar haar besluit onderbouwt en waarmee Altena instemt, zeer aanvechtbaar zijn. ‘In tegenstelling tot de opvatting van verzekeraar en gemeente blijven wij van mening dat de gemeente welbewust ervoor gekozen heeft niet handhavend op te treden tegen overtredingen van publiekrechtelijke regelgeving. Voor dit beleid heeft zij haar redenen gehad, maar de omwonenden hebben hiervan wel de nodige schade ondervonden.’

Hoewel de verzekeringsmaatschappij stelt dat er geen sprake is van toezichtsfalen door de gemeente, is het de ‘stellige mening’ van de VvE dat de gemeente onvoldoende preventief is opgetreden en ook niet de openbare orde zodanig heeft gehandhaafd als van de gemeente mocht worden verwacht.

Naast een compensatie van de geleden schade, hopen omwonenden vooral op een oplossing van het probleem. “We doen een oproep aan de mensen die dit faciliteren om een alternatief buiten het dorp te zoeken”, zegt Waaijenberg. “Krijg oog voor wat je omwonenden aandoet.”