Glasvezelcampagne wordt uitgebreid naar Giessen, Rijswijk, Sleeuwijk en Woudrichem

ALTENA • DELTA Netwerk breidt de glasvezelcampagne in de gemeente Altena uit. Deze week start ook een glasvezelcampagne in de kernen Giessen, Rijswijk, Sleeuwijk en Woudrichem.

Als 20 procent van de inwoners uit deze kernen ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en voor 28 september 2022 een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel. Melden inwoners zich voor 28 september aan, dan besparen zij zich ook 650 euro aansluitkosten. Eerder werd er in gemeente Altena al een glasvezelcampagne gestart voor de kernen Dussen, Hank, Nieuwendijk en Werkendam. In deze kernen kan men zich nog aanmelden tot 6 juli 2022.

“Tegenwoordig is goed en snel internet een basisbehoefte. We doen inmiddels zoveel via internet: thuiswerken, leren, streamen, interactief tv kijken, gamen en zorg op afstand. We zien daarbij ook dat inwoners meer keuzevrijheid willen naast de bestaande netwerken. Daarom ben ik blij dat we nu ook de inwoners van Giessen, Rijswijk, Sleeuwijk en Woudrichem de mogelijkheid kunnen bieden om zich aan te melden voor het netwerk van de toekomst”, zegt projectleider Diederik van Dam van DELTA Netwerk.

Informatieavonden

Om inwoners zo goed mogelijk te informeren over de voordelen van glasvezel, het aanbod en de aanleg van glasvezel, organiseert DELTA Netwerk informatieavonden. Deze vinden plaats op dinsdag 5 juli bij Dorpshuis de Bolderik, Nanningh Keyzerstraat 2, in Sleeuwijk. Op donderdag 7 juli bij O.V.O. Oudendijk, Oudendijk 62, in Woudrichem. En op woensdag 13 juli bij Het Brabantse Land, Jagerspad 30, in Giessen.