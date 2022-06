Geslaagde ‘zwem-APK’ voor leerlingen van CBS de Hoeksteen uit Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • De leerlingen van CBS de Hoeksteen uit Wijk en Aalburg hebben met veel plezier de zwemchallenge Altena gevolgd. Ieder kind kreeg een certificaat met op de achterkant een persoonlijke ‘scorelijst’. De afgelopen weken gingen de groepen 5 en 6 naar zwembad Aqua Altena.

In de eerste les moesten de leerlingen een survivalchallenge en funchallenge afleggen. Vervolgens spelenderwijs enkele opfrislessen, om tot slot wederom de challenge af te leggen. Het doel van deze weken is om te checken of de kinderen nog zwemvaardig genoeg zijn om zich veilig door het water te bewegen.