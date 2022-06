Hoogendoorn MBI uit Werkendam stelt voor het eerst na verwoestende brand zijn deuren open

WERKENDAM • Zo’n dertien maanden geleden was Werkendam in rep en roer. De oorzaak hiervan waren dikke rookpluimen, die vanaf de Beatrixhaven het dorp introkken. Een grote brand legde een deel van het bedrijf Hoogendoorn Maritieme betimmeringen en Interieurbouw (Hoogendoorn MBI) in as. Inmiddels is het bedrijf uit de as herrezen en staat op het platgebrande gedeelte een schitterende nieuwe werkplaats en een modern kantoor.

“Het bouwproces is heel voorspoedig gegaan”, vertelt Dick Hoogendoorn, eigenaar van het bedrijf. “We hebben het geluk gehad dat mijn broer een bouwbedrijf heeft, Staton Bouw. Zij hebben het project meteen opgepakt.” Zeer korte tijd na de brand zat Hoogendoorn al met een architect om de tafel, om te bespreken hoe het nieuwe pand en kantoor eruit moesten komen te zien. In overleg met de broer van Hoogendoorn werden er keuzes gemaakt over de onderaannemers. “Die mensen hebben de tijd ervoor vrijgemaakt om dit pand te bouwen. Dat is uitzonderlijk”, zegt Hoogendoorn dankbaar.

De herbouw van het pand begon na de bouwvak, in augustus. “In zes maanden tijd hadden ze de fabriekshal al staan. Deze was toen al helemaal gereed en kon direct volledig in gebruik genomen worden. Het kantoor kon na negen maanden in gebruik genomen worden. Dat is uitzonderlijk snel en zie je bijna nooit.” Volgens Hoogendoorn heeft dit deels te maken met de wisselwerking tussen het bedrijf en de aannemer. “Doordat wij snel beslissingen namen, kon de aannemer ook snel schakelen.” Ook werden er extra mensen op het project gezet, omdat de situatie aanvankelijk nijpend was.

Het bedrijf werd met de komst van de nieuwe fabriekshal en kantoren meteen op grotere schaal geüpdatet. Zo werd de workflow van het bedrijf veranderd en verbeterd. “We hebben meteen het hele bedrijf aangepakt”, vertelt Hoogendoorn. “Nu komt het materiaal op één punt binnen en gaat het in een flow door het bedrijf heen, waarna het aan de andere kant van het bedrijf weer geëxporteerd wordt. De huidige opzet geeft ons logistieke voordelen. Voorheen kwam het materiaal op één plek binnen, maakte het een rondje door het bedrijf en ging het elders weer naar buiten.” Door de verbeterde workflow, kan het bedrijf nu meer productie draaien en betere kwaliteit leveren. “Dat is een mooi iets”, stelt de directeur.

Bij binnenkomst in het bedrijf valt meteen de ruimte op die gecreëerd is. Het pand is nu meer open. Er zijn minder vertrekken en geen verdiepingen in de fabriekshal. Hierdoor lijkt het bedrijf een stuk groter te zijn geworden, maar niets is minder waar. “Aan de voorkant is er vier meter van de loods afgehaald”, onthult Hoogendoorn. Dit is gedaan met het oog op de vernieuwde workflow. Door extra ruimte buiten het pand te creëren, kunnen materialen beter vanuit het bedrijf vervoerd worden. Ook het kantoor is een stukje kleiner geworden, maar door een logischere indeling is dit nauwelijks te merken. Glazen wanden en deuren zorgen voor veel lichtinval en brengen het kantoor in verbinding met de fabriekshal.

Aan al dit moois zit echter ook een keerzijde. Bij de brand, die ervoor zorgde dat het bedrijf opnieuw opgebouwd moest worden, vielen drie dodelijke slachtoffers. Om hen te blijven herdenken zijn er voor het bedrijf drie gedenktekens geplaatst. Deze werden bij de officiële opening van het vernieuwde pand onthult.

Open dag

Om iedereen die de familie en het bedrijf Hoogendoorn gesteund heeft in de periode na de brand te bedanken, stelt Hoogendoorn MBI op zaterdag 18 juni van 10.00 uur tot en met 15.00 uur zijn deuren open voor alle geïnteresseerden. “Het bedrijf zal deze dag vrij toegankelijk zijn en er is een hapje en een drankje”, vertelt Hoogendoorn. “We zullen werkstukken en ‘het machinale’ laten zien. Voor kinderen zal het plein achter het bedrijf, als het weer het toelaat, worden ingericht met onder andere miniatuurbootjes. Ook zal er vis gebakken worden.” De open dag wordt gecombineerd met een soort banenbeurs. “Ons personeel zal aanwezig zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn in het timmervak.” Aanmelden voor de open dag is niet nodig.

Wat: Open dag bij Hoogendoorn MBI

Waar: Beatrixhaven 35, Werkendam

Tijd: Van 10.00 uur tot 15.00 uur

Voor wie: Alle geïnteresseerden

Aanmelden: Niet nodig