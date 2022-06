Ada Breedveld exposeert in Woudrichem met voor de toeschouwer vrolijkmakende taferelen

WOUDRICHEM • KunstinAltena organiseert een expositie van beeldend kunstenaar Ada Breedveld in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 juni.

De expositie vindt plaats in de toren van de Sint Martinuskerk in Woudrichem. Beide dagen is de expositie geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag om 13.00 uur wordt de expositie geopend door Jaap Hartman, in aanwezigheid van Ada Breedveld.

Ada Breedveld is geboren in 1944 in Dordrecht en woont en werkt thans in Amsterdam. Zij is een internationaal bekende beeldend kunstenares die veelvuldig exposeert zowel in Nederland als in het buitenland. Haar met acrylverf geschilderde werken zijn fantasierijke en kleurrijk, met veelal de voor haar stijl en thema’s kenmerkende imposante en voluptueuze vrouwen. Bijna altijd geschilderd in combinaties met vogels. Voor de toeschouwer vrolijkmakende taferelen.