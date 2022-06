Gemeente voornemens grond te verkopen voor realisatie van twintig appartementen in Dussen

• Beeld van een nieuwbouwproject in Dussen.

DUSSEN • De gemeente Altena wil een overeenkomst voor grondverkoop aangaan met Stichting Bazalt Wonen, om zo de realisatie van twintig appartementen in de sociale huursector in Dussen mogelijk te maken. Het betreft een perceel nabij de Schalkenwerf in Dussen.

De gemeente meent dat Stichting Bazalt Wonen de enige serieuze gegadigde is om het perceel grond te kopen. Als reden hiervoor noemt men onder andere het feit dat Bazalt Wonen de benodigde ervaring heeft met dergelijke ontwikkelingen en omdat beide partijen prestatieafspraken hebben gemaakt in het kader van de ontwikkeling van huurwoningen binnen de gemeente.

Gemeente Altena zal drie weken na de datum van publicatie van het voornemen (9 juni) de koopovereenkomst met Stichting Bazalt Wonen aangaan. Tot die tijd kunnen andere partijen, die van mening zijn ook in aanmerking te komen voor de aankoop, zich melden bij de gemeente. Wanneer de twintig appartementen gerealiseerd kunnen worden, is nog niet bekend.