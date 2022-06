Burgemeester Lichtenberg reikt Koninklijke Erepenning uit aan PSV Land van Heusden en Altena

WIJK EN AALBURG • Paardensportvereniging Land van Heusden en Altena vierde afgelopen zaterdag haar 100-jarig bestaan en werd door burgemeester Egbert Lichtenberg verrast met een Koninklijke Erepenning. In 1922 zag de vereniging het levenslicht, destijds was het een Landelijke Rijvereniging.

Zaterdag waren er op de thuisbasis in Wijk en Aalburg de hele dag activiteiten voor jong en oud. Ook was er een receptie voor alle (oud-)leden, betrokkenen en overige genodigden, gevolgd door een luxe BBQ. Tijdens de receptie reikte burgemeester Lichtenberg de Koninklijke Erepenning uit aan de voorzitter van de vereniging, Irma Bouman.

Er verscheen eerder in Het Kontakt Altena al een artikel over het 100-jarig jubileum van Paardensportvereniging Land van Heusden en Altena. Dit verhaal is via deze link te lezen.