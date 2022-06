Jubilerende Muziekvereniging Kunst Na Strijd verrast met Koninklijke Erepenning

WOUDRICHEM • ‘t Rondeel in Woudrichem barstte afgelopen vrijdagavond uit haar voegen. De Avond van de Woerkumse Muziek, die georganiseerd werd door de jubilerende Muziekvereniging Kunst Na Strijd, was een groot succes. Ter ere van het 100-jarig jubileum kreeg de vereniging een Koninklijke Erepenning uitgereikt.

De line-up voor de avond beloofde veel goeds en kon dat ook waarmaken, zo bleek. Trio VastGoed verwelkomde het publiek bij binnenkomst met muziek en om 20.00 uur was het de beurt aan Kunst Na Strijd. De licht klassieke programmering deed het duidelijk goed bij het toegestroomde publiek.

Koninklijke Erepenning

Burgemeester Egbert Lichtenberg sprak de jubilerende vereniging toe. KNS bestond in 2020 namelijk al 100 jaar, maar door alle coronamaatregelen werd bijna het gehele jubileumprogramma afgelast. Deze Avond van de Woerkumse Muziek markeerde het einde van het jubileumjaar. De burgemeester refereerde aan de rijke historie van de vereniging en sprak zijn trots uit, dat Altena zo’n mooi harmonieorkest rijk is. Met de woorden ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt...’, mocht hij de Koninklijke Erepenning uitreiken aan de jubilerende vereniging. De trotse voorzitter Martine in ’t Veld nam deze erepenning namens de vereniging in ontvangst.

Vervolg van programma

Tijdens de pauze van de Avond van de Woerkumse Muziek dronk het publiek een kopje koffie met opnieuw de klanken van Trio VastGoed. Hierna vervolgde KNS haar programma in bigband-opstelling. Van Kensington tot het Formule 1-thema en van Stevie Wonder tot U2. Veel muziekstijlen wisselden elkaar in hoog tempo af. De jonge band Radio Failure ondersteunde het harmonieorkest bij enkele nummers met gitaar en piano. Ook had Radio Failure haar eigen programma. In drie setjes van tien minuten liet de band horen wat zij in de coronaperiode hebben neergezet. Apolonia Gort wist het publiek nog te ontroeren met haar vertolking van Never Enough. Na de klanken van het laatste nummer van KNS ‘Klaar’ (-Doe Maar), begon de afterparty in de foyer. Menzo Kortland wist het overgebleven publiek en de muzikanten van KNS een uur lang op de dansvloer te krijgen.

De presentatie van de avond was in handen van Ruben Duinker. Op zeer verdienstelijke wijze nam hij het publiek mee de avond door. Al met al kan Kunst Na Strijd terugkijken op een zeer geslaagde Avond van de Woerkumse Muziek.