Altena College start proef met stages: ‘Voor leerlingen op een theorieschool is dit ongebruikelijk’

SLEEUWIJK • Het Altena College in Sleeuwijk en AltenaTalent slaan de handen ineen voor een nieuw project. Op 13 juni start een proef met zeventien leerlingen uit havo 4 en vijf leerlingen uit atheneum 5. Zij gaan tijdens een stageweek kennismaken met het bedrijfsleven in Altena. Hierdoor moet er een betere aansluiting komen tussen het voortgezet onderwijs en de arbeidsmarkt.

Tijdens deze week krijgen de leerlingen een speciaal programma voorgeschoteld bij de bedrijven waar ze stagelopen. Hiermee zouden leerlingen iets te zien moeten krijgen van het werkzame leven en de bedrijvigheid in de gemeente. Op deze manier hoopt men de horizon van de leerlingen te verbreden. De leerlingen lopen in groepjes van drie stage bij een bedrijf, waar ze ook een casus meekrijgen voor hun profielwerkstuk.

Willem Jan van Klinken, conrector op het Altena College, en Anne-José Haaksema, van AltenaTalent, zijn de drijvende krachten achter het nieuwe project. “Het heeft een lange voorgeschiedenis, want we liepen op school al langer rond met de gedachte dat we aansluiting moeten zoeken bij het bedrijfsleven”, vertelt Van Klinken, die per toeval stuitte op het werk van AltenaTalent en zo in contact kwam met Haaksema. AltenaTalent laat trainees kennismaken met verschillende bedrijven in Altena en heeft zodoende veel contact met het bedrijfsleven in de gemeente. Van Klinken informeerde daarom naar een mogelijke samenwerking tussen beide partijen.

“Ik zag niet direct de link, aangezien wij ons vooral focussen op afgestudeerden en niet op leerlingen van het voortgezet onderwijs”, bekent Haaksema. Desondanks ging men met elkaar in gesprek en werd er een mooie brug gebouwd tussen beide projecten, door de trainees tijdens de stageweek als mentor te koppelen aan de leerlingen van het Altena College. “Zo zijn wij een kweekvijver aan het creëren voor AltenaTalent en komen we tegemoet aan de behoefte om een verbinding te leggen tussen het Altena College en het bedrijfsleven”, legt Haaksema uit.

Volgens Van Klinken sluiten ook de doelstellingen van beide partijen op elkaar aan. “We willen allebei talentvolle mensen in de streek houden.” AltenaTalent doet dit door mensen uit de gemeente, die elders hebben gestudeerd, weer terug te halen naar Altena. “Door de samenwerking met het Altena College aan te gaan proberen we nu ook al het lijntje te creëren tussen scholieren en bedrijven in de gemeente. Het zou mooi zijn als deze bedrijven dan ook weer in beeld komen, als de leerlingen stage gaan lopen op het hbo of wo. Dan zijn ze al bekend met bedrijven in de buurt”, licht Haaksema toe.

Het belang hiervan is het feit dat er sprake is van een braindrain in de gemeente. Dit betekent dat hoogopgeleide jongeren de regio verlaten om te studeren en vaak voorgoed wegblijven. Dit heeft impact op de bedrijvigheid in gemeenten. De braindrain is deels te verklaren doordat het voor jongeren onbekend is welke werkgevers zich in de regio bevinden en wat voor werk zij bieden. Het project dat nu wordt opgezet kan bijdragen aan het verbeteren van die bekendheid. Dat deze proef er komt, is overigens best bijzonder, stelt Van Klinken.

“Voor leerlingen op een theorieschool is stagelopen in het bedrijfsleven ongebruikelijk. Stages op het vmbo zijn wel heel gewoon. Er zijn veel leerwerkbedrijven en het is bijvoorbeeld heel logisch dat je stage gaat lopen bij een autobedrijf als je monteur wilt worden. Op de havo krijg je echter geen praktijkles, waardoor het onlogisch is om stage te lopen. Toch denk ik dat het leerlingen beter voorbereidt op hun beroepskeuze en vervolgopleiding, als ze op jonge leeftijd zien wat er gebeurt in een bedrijf”, zegt Van Klinken. Wanneer er positieve reacties komen op de proef, is het de bedoeling dat het project langzaam maar zeker wordt uitgebreid naar alle voorexamenklassen op het Altena College. Dit zijn mavo 3, havo 4 en atheneum 5.

Nieuwe lichting

In augustus start AltenaTalent weer met een nieuwe lichting trainees, waarbij ook zij kennis kunnen maken met de bedrijven in Altena. Opgeven hiervoor kan via solliciteren@altenatalent.nl. Ondernemers die talenten kennis willen laten maken met hun bedrijf, mogen zich melden via bedrijven@altenatalent.nl.