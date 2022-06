Bloemplaat Hoeve in Almkerk boert biologisch: ‘Het was een lang traject van twee jaar’

ALMKERK • Na een lang proces en de nodige tijd en energie, is het gewenste resultaat daar. Vanaf heden mag De Bloemplaat Hoeve in Almkerk zich een volledig biologische boerderij noemen.

Zo’n twee jaar geleden begonnen Christian van Winden en zijn zus Saskia Kemmere van De Bloemplaat Hoeve met het omschakelen naar bio. Tot die tijd was men een zogenaamde ‘gangbare boer’. Aangezien er op De Bloemplaat Hoeve al wel enige tijd deels op een biologische wijze werd gewerkt, vond men de tijd rijp om definitief om te schakelen.

“We begonnen twee jaar geleden met het omschakelen van de percelen”, vertelt Van Winden. Op een gangbare boerderij mag er namelijk gewerkt worden met kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen etc., maar wanneer een boer het biologische predicaat wil behalen is dit uit den boze. Van Winden zaait op de percelen het voedsel voor zijn koeien, waardoor dit de logische eerste stap was. Het land moest de tijd krijgen om te detoxen en ondertussen werden gangbare voorraden opgemaakt.

Vanaf het moment dat de koeien biologisch voedsel kregen, konden ook zij gaan beginnen met het detoxen. “Het duurde al anderhalf jaar voordat we hiermee konden starten. Het was dus echt een lang traject van twee jaar, voordat we onszelf biologisch mochten noemen.”

Eigen interesse

De omschakeling van gangbaar naar bio, maakten Van Winden en Kemmere voornamelijk uit eigen interesse. “We waren altijd al bezig met het proberen zo natuurlijk mogelijk te boeren. Dus met minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Wij vonden het een uitdaging om met lagere kosten, en een lagere opbrengst qua volume, een redelijk saldo te halen. Op een gegeven moment zaten we al zo dicht tegen het biologisch zijn aan, dat de stap heel klein werd”, zegt Van Winden. “Het past bij ons om in deze richting te werken. We wilden vanuit een natuurlijk proces zoeken naar een sluitende kringloop en steeds minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld eiwit en kunstmest aankopen.”

Specifieke consumentengroep

De boerderij bedient nu een specifieke consumentengroep, die bewust biologisch willen consumeren. “Zij zijn uiteindelijk degenen voor wie je het doet”, zegt Van Winden. De afgelopen jaren lijkt er meer vraag te zijn op deze markt, bevestigt hij. “De groep die op deze manier bewust consumeert groeit heel hard. Zeker in de afgelopen twee jaar, tijdens de coronapandemie. Het stukje bewustwording ging niet alleen over biologische producten, maar ook over de herkomst van voedsel. Kopen bij de boer is bijvoorbeeld populairder geworden.”

Het direct kopen bij de boer is ook al enige tijd mogelijk op De Bloemplaat Hoeve. Op het erf heeft men een winkel ingericht, waar allerhande producten te koop zijn. Denk hierbij aan melk, boter, roomboter, zuivel en eieren. “Hier kunnen mensen 24/7 producten kopen uit de vendingmachines”, is Van Winden enthousiast. “Het is hartstikke leuk dat mensen het gaaf vinden om rechtstreeks van ons te kopen.”

Nu De Bloemplaat Hoeve een volledig biologische werkwijze hanteert, kan men ook een hogere prijs vragen voor hun producten. Hiermee worden de meerkosten die komen kijken bij het biologisch boeren gedekt. “Sommige consumenten vinden het belangrijk dat er op deze manier geboerd wordt, zien daar de meerwaarde van in en willen daar een hogere prijs voor betalen. Zo blijft het mogelijk om op deze manier te kunnen boeren”, zegt Van Winden.

Biologisch vlees

Over ongeveer een half jaar hopen Van Winden en Kemmere ook biologisch vlees te kunnen verkopen. “De wachttijd bij melk duurt een half jaar nadat de koe honderd procent biologisch voer is gaan eten, maar bij vlees is dit een jaar. Het detoxen van vlees duurt langer dan het detoxen van melk.”