Onderzoek naar beter aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in Altena

ALTENA • Thuiswonende mensen met dementie maken beperkt gebruik van de beschikbare dagactiviteiten. Ook in Oosterhout en Altena is dat het geval. De twee gemeenten werken samen om dit te verbeteren. Mensen met dementie hebben speciale zorg en begeleiding nodig. Deelnemen aan dagactiviteiten is belangrijk voor hen, maar ook om bijvoorbeeld de mantelzorgers te ontzien. De twee gemeenten willen dit verbeteren.

In beide gemeenten zijn er signalen dat thuiswonende mensen met dementie maar beperkt gebruik maken van het huidige aanbod aan dagactiviteiten. Ook de huidige data onderstrepen dat. In Oosterhout zijn er 1074 thuiswonenden met dementie, terwijl de casemanagers dementie (iemand die informeert, begeleidt, meedenkt, adviseert en zorg regelt) slechts 10 procent daarvan in beeld hebben. In Altena zijn er dat 962 waarvan 20 procent in beeld is.

Lokaal beeld en behoeftenonderzoek

Naast het schetsen van een lokaal beeld van de sociale en gezondheidssituatie van de doelgroep wordt er een behoeftenonderzoek uitgevoerd. Met het behoeftenonderzoek halen de gemeenten informatie op over de wensen en behoeften van de doelgroep en zetten dit dat af tegen het huidige aanbod van dagactiviteiten.

Belangrijk om naast het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de mensen met dementie ook onderzoek te doen naar de sociale en gezondheidssituatie van de doelgroep. Hierin nemen de gemeenten mee welke belemmeringen mensen ervaren om aan de activiteiten deel te nemen vanwege verschillen in achtergrond, cultuur of sociaaleconomische positie.

Samenwerking met veel partners

Met verschillende partners binnen het Dementienetwerk zoals Surplus, GGD West-Brabant, en Alzheimer Nederland onderzoeken Altena en Oosterhout hoe ze voor een toekomstbestendig aanbod aan dagactiviteiten kunnen zorgen. Mensen met dementie of mensen die betrokken zijn bij dementie worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek.

Met dit project willen beide gemeenten werken aan een dementievriendelijke samenleving door samen te leren en zo veel mogelijk reguliere voorzieningen in te zetten die passen bij de wensen en behoeften. Naast het directe effect voor mensen met dementie heeft het ook een positief effect op de mantelzorgers. Zij hebben in de tijd dat degene voor wie ze zorgen deelneemt aan dagactiviteiten, tijd vrij om andere dingen te doen. Dat alles draagt eraan bij dat de mantelzorger het langer volhoudt.

“Het is belangrijk om een passend aanbod aan dagbesteding te hebben voor mensen met dementie”, stelt wethouder Clèmens Piena, van de gemeente Oosterhout. “We kunnen op die manier inwoners in een vroeger stadium ondersteuning bieden en ervoor zorgen dat er minder snel problemen ontstaan. Daarnaast zorgen we met de juiste dagbesteding er ook voor dat de druk op mantelzorgers wordt verlicht.”

“Meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen”, voegt wethouder Shah Sheikkariem van de gemeente Altena daaraan toe. “En zo lang het kan juist ook voor mensen met dementie. Het onderzoek is gericht op de behoefte van de mensen met dementie. Op doe manier zorgen we ervoor dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de maatschappij. Dat hoort bij een vitale gemeente.”

Het onderzoek

‘Wij zoeken mensen die mee willen doen met ons onderzoek’, schrijven de gemeenten. ‘Heeft u dementie? Bent u partner of familielid van iemand met dementie? Komt u in uw koor of sportvereniging leden met dementie tegen of verzorgt u al dagactiviteiten voor mensen met dementie? Heeft u belangstelling of vragen? Neem dan contact op met projectleider Sandra Krebber, via s.krebber@gemeentealtena.nl of 0183-516 601.’