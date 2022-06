‘Geen sprake van objectieve verkeersonveiligheid’, wel onderzoek naar verkeerssituatie in Drongelen

ALTENA • Bij de gemeente Altena zijn meldingen over de overlast die hardrijders veroorzaken op de Kruisstraat en op de Burgemeester D.A. van der Schansstraat in Drongelen bekend. Hierom start de gemeente later dit jaar met een onderzoek naar de verkeerssituatie aldaar. Dit blijk uit een reactie van het college op schriftelijke vragen van de ChristenUnie.

In 2019 hield de gemeente al een onderzoek naar de gereden snelheden op de Kruisstraat. Uit de metingen bleek dat 85 procent van de automobilisten gemiddeld 46 kilometer per uur reden. Voor de Kruisstraat geldt deels een maximale snelheid van 30 kilometer per uur en deels 60 kilometer per uur. Omdat de Burgemeester D.A. van der Schansstraat recent is onderhouden, zijn er nog geen snelheidsmetingen verricht in de nieuwe situatie. Cijfers over de gereden snelheden in deze straat ontbreken dus.

Bij de gemeente zijn uit de beschikbare data geen ongevallen bekend op beide wegen. ‘Ondanks dat er dus geen sprake is van objectieve verkeersonveiligheid kunnen wij ons voorstellen dat dit anders beleefd wordt door bewoners’, stelt het college, dat daarom een nieuw onderzoek naar de verkeerssituatie start.

Het onderzoek moet de huidige verkeerssituatie beter in beeld brengen. Begin 2023 worden de resultaten beoordeeld en bekijkt het college of dit voldoende aanleiding geeft om verbeteringen aan te brengen. De Kruisstraat staat namelijk niet op de reguliere onderhoudsplanning, om verbeteringen aan te brengen. Omdat de Burgemeester D.A. van der Schansstraat recent nog is aangepakt zal hier in principe ook geen nieuw onderhoud op korte termijn plaatsvinden, tenzij uit het onderzoek blijkt dat dit nodig is.

Handhaving door beloning

De ChristenUnie vroeg het college of het mogelijk is om handhaving door beloning toe te passen op deze route. Het college geeft te kennen dat de snelheidsmeterspaarpot hier dit jaar niet voor gebruikt kan worden, omdat alle drie de beschikbare inzetten voor dit jaar zijn vergeven. Wel plaatste de gemeente snelheidsdisplays, in de periode van 23 mei 2022 tot 17 juni 2022.