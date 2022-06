Altena stelt 45.000 euro beschikbaar voor vervanging dierenverblijf van dierenpark Veen

VEEN • Gemeente Altena stelt 45.000 euro beschikbaar voor de vervanging van het dierenonderkomen van dierenpark Veen. Dat blijkt uit een reactie op schriftelijke vragen van de VVD. Het college stelt dat er een ‘gedegen afweging’ aan het besluit vooraf ging.

Volgens het college is het dierenverblijf in Veen in 2020 meegenomen in een conditiemeting van het gemeentelijk vastgoed en scoorde het daarbij niet onder de maat. ‘Er zijn wel enkele functionele verbeterpunten bij ons bekend.’ De VVD wilde van het college weten waarom het tot dusver nog niet gelukt was om een nieuw dierenverblijf bij het dierenpark in Veen te realiseren. Het college stelt dat de technische noodzaak daarvoor ontbrak. ‘Met het verouderen van het huidige onderkomen neemt deze noodzaak nu wel toe. Daarnaast is meer inzicht verkregen in de functionele gebreken van het huidige onderkomen. Alles overwegend trekt het college de conclusie dat het huidige onderkomen onvoldoende fundament biedt en het daarom beter is een nieuw en geschikter onderkomen te plaatsen’, laat men nu weten.

Vrijwilligers van het dierenpark lieten eerder weten dat er ‘nul’ communicatie met de gemeente mogelijk is. Volgens het college ligt dat anders. ‘In de periode van oktober tot en met december 2021 is er zowel bestuurlijk als ambtelijk met regelmaat contact geweest met de vrijwilligers. Het doel hiervan was het zo concreet mogelijk formuleren van de probleemstelling en wensen. Hierop volgend zijn offertes voor vervanging aangevraagd en is een collegevoorstel voorbereid. Dit heeft erin geresulteerd dat het college onlangs besloten heeft het dierenverblijf te vervangen.’

Nu het college besloten heeft om het dierenverblijf te vervangen voor een groter en geschikter onderkomen, wil men de eisen en wensen van de beheerders zoveel als mogelijk meenemen. ‘Wij zullen deze vrijwilligers dan ook actief betrekken in de vervolgfases van het ontwerp en de realisatie van het nieuwe onderkomen.’