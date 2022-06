De 13-jarige Mike Nieuwkoop uit Eethen ontwierp hét Brabantse fietsshirt

EETHEN • De 13-jarige Mike Nieuwkoop uit Eethen is de winnaar van de ontwerpwedstrijd ‘Sjees je Shirt’ voor hét Brabantse fietsshirt. In 2020 ontstond het idee Sjees je Shirt naar aanleiding van de komst van La Vuelta. Het shirt dat Mike ontwierp hangt nu bij de Decathlon.

De Brabantse jeugd ontwierp met deze ontwerpwedstrijd niet alleen hét Brabantse fietsshirt, ook droegen zij het beste idee aan om meer kinderen op de fiets te krijgen. De opbrengst van de fietsshirt-verkoop gaat naar de uitvoering van het beste fietsidee, bedacht door Niek de Bruijn uit Kruisland. Zijn tekening ging over veiligheid van de fietser in het verkeer en vormde de basis van het project ‘Meer kinderen op de fiets’.

Zo’n duizend leerlingen van groep 7 en 8 worden bereikt met het project. De leerlingen krijgen onder andere fietsles, een clinic en worden zo enthousiast gemaakt om vaker de fiets te pakken. Dat is nodig. Onderzoek wijst uit dat kinderen steeds vaker vervoerd worden via de achterbank van de auto waardoor fietsvaardigheden onvoldoende ontwikkeld worden. Dit zorgt voor onveilige situaties en een verminderde beweging. Zowel de urgentie als de maatschappelijke impact van het project is dan ook groot, wat maakt dat de opbrengst van de verkoop zeer welkom is.

Uit zo’n 250 inzendingen voor het Brabantse fietsshirt, koos de jury het winnende ontwerp van fanatiek BMX-talent Mike Nieuwkoop uit Eethen. Op basis van zijn prachtige inzending ontwierp designer Iris Slappendel het Brabantse wielershirt en casual shirt. En die shirts zijn vanaf nu te koop bij de Brabantse Decathlon vestigingen of te verkrijgen via een online bestelling.