Rivas ledenorganisatie organiseert in Sleeuwijk lezing over gezond vegetarisch eten

SLEEUWIJK • Rivas ledenorganisatie organiseert een lezing over gezond vegetarisch eten. De lezing vindt plaats op woensdag 15 juni in dorpshuis De Bolderik in Sleeuwijk.

Naomi de Jong is diëtist bij het Expertisecentrum Voeding en Leefstijl van Rivas Zorggroep. Zij vertelt deelnemers waar ze op moeten letten als ze vegetarisch eten of overwegen om vegetarisch of minder vlees te gaan eten. Ook legt zij uit hoe men voldoende vitamines binnenkrijgt bij een vegetarisch menu. En zij geeft antwoord op de vraag of vegetarisch eten met jonge kinderen samengaat. Deelnemers ontvangen tips en recepten en er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker.

Aanmelden voor de lezing

Deze informatieve avond vindt plaats op woensdag 15 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur in Dorpshuis De Bolderik, Nanningh Keyserstraat 2 in Sleeuwijk. Deelname aan deze avond is gratis voor leden van Rivas. Niet-leden betalen tien euro. Koffie en thee is bij de prijs inbegrepen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.rivas-ledenorganisatie.nl.