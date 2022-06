Archiefkring Hank organiseert een filmavond over het dorp Hank

HANK • Erfgoedvereniging Archiefkring Hank bezit behalve een grote collectie documenten en foto’s over Hank, ook over een flink aantal uren aan films. De Archiefkring heeft nu een selectie gemaakt met fragmenten uit de verzameling en er een avondvullende film van gemaakt.

De oudste beelden zijn uit 1931. Hierop zijn onder andere de eerste bewegende beelden van de Hankse fanfare te zien. Verder zijn ook Staalfabriek Hollandia in 1960, dorpsfilms uit 1956 en 1981 en vele andere gebeurtenissen uit de jaren ‘90 te zien. Heel veel personen passeren in de film de revue.

De vertoning van de beelden zal plaatsvinden tijdens het Hanks Filmfestival, op zaterdagavond 2 juli aanstaande. De kaartverkoop is op zaterdag 18 juni aanstaande van 10.00 uur tot 12.00 uur in Dorpshuis ‘t Uivernest. Entree kost drie euro en er kunnen maximaal vier kaarten per persoon aangeschaft worden.