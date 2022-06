‘Muziek in alle klassen’: Muziekwijzer Altena moet dit doel realiseren

ALTENA • ‘Muziek in alle klassen’ die droom formuleerde de gemeente Altena in 2019 in haar cultuurvisie. Sindsdien is er hard gewerkt aan het opzetten van een muziekprogramma, Muziekwijzer Altena. Op 28 juni geven alle partijen met de ondertekening van het Muziekakkoord het startsein voor dit programma.

Muziekwijzer Altena heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met muziek. Het programma biedt in het basisonderwijs een aanvulling op de lessen die al door de groepsleerkracht worden verzorgd.

Op basis van de door de scholen gevormde visie wordt gekeken hoe het huidige muziekonderwijs kan worden versterkt. De lesprogramma’s van de Muziekwijzer Altena worden ontwikkeld en uitgevoerd door (lokale) muziekprofessionals. De landelijke regeling ‘Meer Muziek in de Klas’ onderschrijft het programma.

Ondertekening van het Muziekakkoord

Dinsdagochtend 28 juni ondertekenen vertegenwoordigers van gemeente Altena, Meer Muziek in de Klas, (lokale) muziekaanbieders, deelnemende basisscholen en de Bibliotheek CultuurPuntAltena het Muziekakkoord. Dit officiële moment is in ’t Uivernest in Hank en start om 9.00 uur.