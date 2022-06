Vijf bomen in gemeente Altena maken kans op levenslange boomzorg

REGIO • Vijf bomen in de gemeente Altena maken kans op een plekje in de Nationale Bomen Top 50. De vijf bomen die tijdens de wedstrijd, uitgeschreven door de Nationale Bomenbank en Terra Nostra, de meeste stemmen krijgen van het publiek en een vakjury, krijgen levenslange boomzorg.

Een paardenkastanje in de tuin van een woning aan de Hoogstraat in Werkendam, is één van de kanshebbers. De eigenaar stelt ‘lief en leed met onze historische machtige kastanjeboom’ te delen. De boom zou al twee eeuwwisselingen hebben meegemaakt en heeft een geschatte leeftijd van 130 jaar.

In Sleeuwijk staat langs een sloot, gelegen tussen de Deltaweg en Acacialaan, een Kaukasische vleugelnoot. De takken van de boom, die zo’n 45 jaar oud is, reiken tot ver boven het water. Een eindje verderop, bij de kruising Herman de Ruijterweg en Notenlaan, staat een paardenkastanje van zo’n 75 jaar oud. Deze boom stond vroeger op het schoolplein van de lagere school in Sleeuwijk. De school en het plein zijn al zeker 45 jaar geleden gesloopt, maar de paardenkastanje heeft het allemaal overleeft en staat er nog steeds. De boom heeft in het voorjaar twee kleuren bloemen, wit en roze.

De jongste genomineerde boom uit Altena is met zo’n twaalf jaar een rode beuk nabij de kruising Griendweg en Oudland van Altenastraat in Sleeuwijk. Deze boom is de komende jaren nog in volle glorie te bewonderen. Een eindje buiten Sleeuwijk, vlakbij de rivier, is een wilg van zo’n vijftig jaar genomineerd. De aanmelder noemt de boom een ‘golfbreker’. Het laat zich raden waarom.

Een zesde boom, de grote populier - Populus x canadensis - bij de aanlegsteiger van het voetveer naar Slot Loevestein, zal ook bij menig inwoner van Altena bekend zijn. De boom is zo’n honderd jaar oud en volgens de aanmelder ‘al vele jaren het punt waar de veerman naartoe moet varen’.

Tot en met 30 juni kan er gestemd worden. De uitslag van de wedstrijd volgt in oktober.