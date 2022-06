Ondernemend Altena start nieuw netwerkevent: De BusinessBorrel

ALTENA • Al ruim tien jaar timmert B2B Platform Ondernemend Altena aan de weg. Ondernemers vinden, verbinden en ondernemerschap versterken is daarbij het credo. Dat deed en doet de stichting op de meest uiteenlopende manieren. Van Open Coffee’s tot Espresso-kennissessies. En van netwerkvaren tot Business Breakfast in de Biesbosch. Per 1 juli komt daar een nieuw event bij: de Ondernemend Altena BusinessBorrel. Het jongste evenement naast het onlangs gelanceerde Zakenpraat en het meest recente project, Ondernemend Altena College.

Op vrijdag 1 juli aanstaande staat dan ook de allereerste Ondernemend Altena BusinessBorrel gepland. Dat gebeurt bij Proeflokaal Den Dijk in Wijk en Aalburg. De BusinessBorrel is een laagdrempelig netwerkmoment, waar ondernemers elkaar in een ongedwongen en gezellige sfeer kunnen ontmoeten.

Terugkerend

Hanko Rosenbrand en Gijsbert Honcoop zijn vanuit Ondernemend Altena de twee stuwende krachten voor het nieuwe event. Rosenbrand licht toe: “Voor deze eerste editie heeft de uitbater van de Aalburgse horecagelegenheid, Robbert van der Park, aangeboden het entertainment, de hapjes én een welkomstdrankje voor zijn rekening te nemen. Hierna zijn de consumpties voor eigen kosten.” Honcoop vult aan: “Het is de bedoeling dat De BusinessBorrel een terugkerend event gaat worden, waarbij steeds voor een andere horecagelegenheid wordt gekozen binnen de gemeente Altena. Zo bestrijken wij dus heel het Land van Heusden en Altena.” BusinessBorrel 2.0 vindt om die reden dan ook in de regio rond Werkendam plaats.

Aanmelden

Stichting Ondernemend Altena wil met dit evenement een ander segment ondernemers bereiken. Daarom past De BusinessBorrel prima naast de bestaande Open Coffee Altena. Ondernemers – ook uit de wijde regio – zijn dan ook van harte welkom op 1 juli aanstaande van 16.00 tot 19.00 uur in Proeflokaal Den Dijk aan de Maasdijk in Wijk en Aalburg. Aanmelden voor BusinessBorrel 1.0 kan via de website van Ondernemend Altena.