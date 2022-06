Radio A-FM en Altena TV houden zaterdag 25 juni een open dag

NIEUWENDIJK - Op zaterdag 25 juni opent RTV Altena, de omroepstichting waar de merken Radio A-FM en Altena TV onder vallen, de deuren voor iedereen die eens binnen wil kijken bij de officiële lokale omroep voor de gemeente Altena.

In de zomer van 2021 verhuisden Radio A-FM en Altena TV van Hank naar Nieuwendijk waar men intrek nam in een fraai kantoorpand aan de Ippelseweg. De verhuizing ging gepaard met een maandenlange verbouwing met vrijwilligers om kantoorruimtes om te toveren tot een radiostudio, een televisiestudio en een redactieruimte.

De vrijwilligers van Radio A-FM en Altena TV willen nu graag aan alle belangstellenden laten zien waar het radiosignaal en de televisie-uitzendingen vandaan komen en wat er allemaal bij komt kijken om dit mogelijk te maken. Tal van vrijwilligers zetten zich dagelijks in om met radio- en televisieprogramma’s, een kabelkrant, een website en diverse sociale mediakanalen de 57.000 inwoners in de 21 kernen van de gemeente Altena van nieuws en informatie te voorzien.

De open dag van Radio A-FM en Altena TV wordt gehouden op zaterdag 25 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken en zelf een video op te nemen, te ervaren hoe het is om een radioprogramma te maken en te ontdekken hoe de nieuwsredactie werkt. Het adres is Ippelseweg 14 in Nieuwendijk.