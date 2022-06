Slot Altena na eeuwen herbouwd: machtszetel van Altena weer in volle glorie te zien

ALMKERK • Op de motte langs de Almweg in Almkerk herrees dit weekend het oude Slot Altena. Speciaal voor de Slag om Altena is er een replica neergezet van het oude kasteel.

Het was namelijk dit kasteel dat in 1393 het doelwit was van de troepen van de graaf van Holland en welke twee weken lang belegerd werd. Vanuit dit kasteel bestuurde de heer van Altena de omliggende gebieden. Men weet niet of het kasteel destijds verwoest is, maar in 1534 werd Slot Altena al beschreven als een ruïne. Nu, na iets minder dan 500 jaar, is de machtszetel van Altena weer in volle glorie te zien.