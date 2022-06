College wil kosten inflatie niet volledig doorberekenen aan inwoners van Altena

ALTENA • Het college van burgemeester en wethouders wil de gemeentelijke belastingen in Altena minder hard laten stijgen dan de inflatie. Dat maakt men kenbaar in de kaderbrief 2023.

In het bestuursakkoord heeft de coalitie afgesproken om in Altena kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten en producten te hanteren. Grafrechten vormen hierop een uitzondering. De tarieven die niet kostendekkend zijn, gaan jaarlijks met twee procent omhoog, plus het inflatiepercentage. Het college wil bij het doorberekenen van het inflatiepercentage niet verder gaan dan 5 procent, terwijl de inflatie op dit moment bijna het dubbele bedraagt. Voor rioolrechten wil het college een verhoging van maximaal 2 procent toepassen. Op bouwleges wil het college geen inflatiecorrectie toepassen, omdat deze al verwerkt is in de stijging van de bouwkosten.