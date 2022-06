Financiële vooruitzichten voor Altena onzeker, wethouder Tanis ligt desondanks niet wakker

ALTENA • De financiële vooruitzichten voor de gemeente Altena zijn de komende jaren onzeker. Eén van de onzekerheden waar Altena mee te maken heeft, is wat de bijdrage van het Rijk wordt uit het gemeentefonds. Volgens de huidige berekeningen verwacht men van 2023 tot en met 2026 een negatief begrotingssaldo.

Voor 2023 rekent men op een tekort van zo’n 2,1 miljoen euro. Desondanks zit wethouder Hans Tanis niet met zijn handen in het haar. “Ik lig hier niet wakker van”, stelde de wethouder, die financiën in zijn portefeuille heeft, bij de presentatie van de jaarrekening 2021 en de kaderbrief 2023. Normaal gesproken leggen gemeenten de uitgangspunten voor de nieuwe begroting vast in de kadernota. Altena heeft er nu echter voor gekozen om een kaderbrief op te stellen, aangezien de nieuwe coalitie pas net begonnen is. De kaderbrief is een beleidsarm stuk, met financieel-technische uitgangspunten voor de begroting van 2023. Veruit de meeste plannen uit het nieuwe bestuursakkoord zijn nog niet meegenomen in de kaderbrief. Deze worden nog doorgerekend.

De afgelopen jaren hield de gemeente Altena vaak geld in het laatje. Zo bleef vorig jaar meer dan een miljoen euro over. “Hierdoor hebben we wat vet op de botten en kunnen we klappen opvangen”, aldus Tanis, die aankondigde wel strakker te willen gaan sturen. Het college wil geen begroting met een tekort presenteren en kondigde daarom aan dat zij de komende tijd naar oplossingen gaan zoeken. “Hoe die oplossingen eruit zien, valt nu nog weinig over te zeggen.” Duidelijk lijkt wel, dat niet alle wensen uit het bestuursakkoord direct doorgang zullen kunnen vinden. “Als we nu alles optellen wat er aan ideeën ligt, weet ik zeker dat we de begroting niet sluitend krijgen”, aldus Tanis. “Daarin moeten er keuzes gemaakt worden.”