Truckerdag voor verstandelijk gehandicapten gaat dit jaar wél door

ALTENA • De jaarlijkse truckerdag voor verstandelijk gehandicapten, georganiseerd door Stichting Sport en Spel Gehandicapten, vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 juni.

Voor de 35e keer organiseert Stichting Sport en Spel Gehandicapten uit Andel deze dag; daarom wordt er een extra feestelijke invulling aan gegeven. Wat destijds begon met zo’n dertig vrachtwagens, is nu uitgegroeid tot een evenement met ruim honderd trucks, een touringcar en een rolstoelbus. Dankzij de enthousiaste medewerking en inzet van heel veel transportondernemers, chauffeurs en vrijwilligers is deze dag weer mogelijk.

De tocht begint in Giessen bij Transportbedrijf Van der Stelt, Expeditiestraat 9. m 9.00 uur wordt daar verzameld en ingestapt, waarna de stoet rond 10.00 uur zal vertrekken. De route gaat vanuit Giessen via Andel naar Babyloniënbroek. Dan via Hank, Dussen, Meeuwen, Drongelen, Eethen en Genderen naar Wijk en Aalburg. Vandaar door Veen en Andel weer terug naar Giessen, waar men rond 13.30 uur weer bij Transportbedrijf Van der Stelt hoopt te zijn. Daar wordt een lekkere lunch geregeld en zorgt de favoriete zanger Wim van den Heuvel uit Werkendam weer voor gezellige muziek.

De volledige routebeschrijving is te zien op de website van Stichting Sport en Spel Gehandicapten: www.stichtingsportenspel.nl. Bij problemen omtrent de route kan men contact opnemen met Ton Versluys, via 06-53757488.