Geslaagd moeder Antje Koppelschiettoernooi bij ACKC in Almkerk

ALMKERK • Het moeder Antje koppelschiettoernooi werd op zaterdag 4 juni weer georganiseerd bij ACKC in Almkerk. Voor velen is dit toernooi al 28 jaar een groot begrip.

De organisatie bestaande uit Wietze de Vries en Anne van Breugel zorgden er weer voor dat maar liefst 48 koppels deel konden nemen aan dit toernooi. De zon brak door, de muziek ging aan en het startsein werd gegeven. Al snel kwamen er verassende uitslagen. Deelnemers met weinig ervaring wonnen van selectiespelers en dat resulteerde in een verassende halve finale, waarin Jitske en Janet het opnamen tegen Liesbeth en Jozina. Zij wonnen de halve finale na een verlenging van meer dan twintig minuten. De commissie was genoodzaakt om de regels van twee doelpunten verschil te schrappen.

Liesbeth en Jozina namen het in de finale op tegen Gerrit en Arjan - de winnaar van vorig jaar -. Helaas kon Wieteke dit jaar niet met Arjan meedoen in verband met een hernia en nam Gerrit het van haar over. De mannen boekten een overduidelijke overwinning. Of dit lag aan geluk, of omdat de dames hun kruit al hadden verschoten in een half uur durende halve finale blijft ongewis. ‘Wij feliciteren Gerrit en Arjan met de winst. Helaas betekent dit voor de vrouw van Arjan weer een jaar de Antje bokaal voor het raam. Het hoogtepunt van de dag was toch wel dat moeder Antje erbij kon zijn, haar dochter kon aanmoedigen in de finale en samen met haar kleindochter Anne de bokaal heeft kunnen uitreiken’, laat de organisatie weten.

‘De commissie wil alle deelnemers en supporters bedanken voor hun inzet en feliciteert nogmaals de winnaars van de senioren en de jeugd. Bij de B&C poule waren dit Vera en Annemijn. En bij de D&E poule waren dit Sophia en Rhodé.’