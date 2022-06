Kozakken Boys-voorzitter Dick Hoogendoorn hoopt op drie interessante thuiswedstrijden

WERKENDAM • Kozakken Boys is veroordeeld tot het spelen van nacompetitiewedstrijden met als doel volgend seizoen opnieuw op het hoogste amateurniveau, de Jack’s League, uit te komen. Het niveau waar de club feitelijk thuishoort. De Werkendammers staan immers in de top tien van beste amateurclubs van Nederland. Maar dit seizoen werd duidelijk dat daar geen enkele garantie aan verbonden is.

Voorzitter Dick Hoogendoorn legt uit wat een eventuele degradatie voor Kozakken Boys gaat betekenen. “Een aantal zaken is voor het nieuwe seizoen geregeld. De technische commissie heeft ervoor gezorgd dat er voor volgend seizoen een prima selectie staat.”

De financiële kant lijkt ook afgedekt. “Met veel sponsors hebben wij doorlopende contracten. Er zijn geen signalen dat andere contracten worden afgebroken. Kozakken Boys heeft trouwe sponsors. Maar als wij degraderen, komen wij in een totaal andere omgeving terecht met vrijwel allemaal minder bekende tegenstanders. Maar eerst deze hopelijk mooie serie wedstrijden. Als wij het gaan redden, en daar ga ik wel vanuit, spelen wij drie zeer interessante thuiswedstrijden en dat is dan ook weer goed voor de club”, stelt Hoogendoorn uiteraard uitgaande van het positieve.

(bron: Kozakken Boys Thuispagina’s in Het Kontakt-Altena)