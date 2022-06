‘Soms sta je met een boek in handen waarvan het papier 300 jaar oud is’

• In de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk staan de boeken overzichtelijk per thema bij elkaar.

SLEEUWIJK • Op 17 en 18 juni vindt de jaarlijkse Boekenbeurs in Sleeuwijk voor de 24e keer plaats. Wanda Popma is al zo’n 22 jaar betrokken bij de organisatie van de beurs.

“De Boekenbeurs is ooit opgestart als een boekenstand bij een activiteit voor een extra jeugdruimte in de kerk”, vertelt Wanda. De beurs wordt ieder jaar gehouden in de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk. “We maken wel gebruik van de Ontmoetingskerk, maar de beurs zelf staat daar los van. Met de beurs zamelen we geld in voor goede doelen die we als organisatie uitkiezen. Het zijn altijd regionale goede doelen of goede doelen in Nederland. Ook kan het voorkomen dat we iemand uit de regio sponsoren, die dan geld inzamelt voor een doel in het buitenland. Maar onze contactpersonen kennen we dus altijd persoonlijk”, legt Wanda uit. “Een van de doelen dit jaar is iemand die meefietst voor Amref Flying Doctors. Een ander doel waar we dit jaar geld voor ophalen, is Stichting Vrienden van Hospice Altena. En we zijn nog bezig met een aantal andere kleine doelen.”

Gouden vondst

Om de boeken te kunnen verkopen, kunnen mensen boeken aan de Boekenbeurs doneren. “Ons aanbod is altijd heel divers. “Van romans tot kinderboeken, van informatief tot boeken met een verzamelwaarde. Maar ook antiquariaat, filosofische en theologische boeken kom je bij ons tegen. Mijn eigen gouden vondst is een prentenboek uit 1894. Het is Het lelijke eendje van Hans Christiaan Andersen en de prenten zijn van T. van Hoijtema. Wat ik zo bijzonder aan het boek vind, is dat het papier twee oorlogen heeft overleefd. Bovendien is het een prentenboek voor kinderen. Kinderboeken waren in die tijd helemaal niet gebruikelijk. Inkt en papier waren kostbaar, dus dat maakt het boek voor mij extra bijzonder. Sowieso vind ik het heel speciaal dat je soms met boeken in handen staat waarvan het papier wel 300 jaar oud is. Ik heb ook eens het boek ‘Eenvoudige biologie voor de huisvrouw’ gevonden. Daar krijg ik echt kippenvel van, omdat het zo gedateerd is. Biologie moet blijkbaar eenvoudig zijn voor de huisvrouw.”

De boekenbeurscommissie bestaat uit tien vrijwilligers die het hele jaar door bezig zijn om het evenement te organiseren. “Het hele jaar worden er boeken aangeboden. De vrijwilligers zamelen die boeken in en sorteren ze per thema. Met elkaar bespreken we de thema’s waarbinnen er een flink aanbod is. We bespreken de goede doelen en de organisatie en natuurlijk moeten de spandoeken en posters ook geregeld en verspreid worden.”

Naast een aantal vaste thema’s, zoals de kinderboeken, informatieve boeken, filosofische boeken, theologische boeken en boeken in vreemde talen, kiest de organisatie ook thema’s die passen bij het aanbod van dat moment.

“Zo hebben we vaak het thema ‘overleden schrijvers’. Omdat Dick Bruna in 2017 is overleden, gaf ons dat bijvoorbeeld de mogelijkheid om tijdens de boekenbeurs van 2017 een Nijntje-hoekje in te richten.”

In de week voorafgaand aan en tijdens de boekenbeurs werken er ongeveer zeventig vrijwilligers mee om alles in gereedheid te brengen. “Ze sjouwen de dozen vanuit de opslag naar de tafels, zorgen dat de boeken mooi gepresenteerd worden en tijdens de boekenbeurs lopen ze rond om aan te vullen of helpen ze de bezoekers. Na afloop van de beurs moet alles natuurlijk weer opgeruimd worden en moet het gebouw netjes worden achtergelaten.”

Uniek karakter

Wanda benadrukt het unieke karakter van de Boekenbeurs Sleeuwijk. “De bekende boekenmarkten zoals in Deventer zijn vaak stands met handelaren. De Boekenbeurs is van één organisatie en in die zin is dat dus best uniek en geeft het de beurs een bijzonder karakter. Mensen uit heel Nederland komen langs. En dan bedoel ik echt uit Friesland en Limburg. De eerste avond staat er ook altijd een lange rij voor de deur. Ik vind het heel bijzonder om te zien dat mensen dan rondlopen met lijstjes van boekenverzamelingen en dat ze dan net dat boek vinden dat ze nog zochten. Het is prachtig om ze dan glunderend met het boekje tegen de borst gedrukt naar de kassa te zien lopen. En bibliofielen kopen boeken om te lezen, maar een boek kan ook een decoratieve waarde hebben. Zo liet iemand bij de kassa boeken aan haar vriendin zien die erg mooi gekleurd waren. Ze vond ze mooi voor op het dressoir.”

Door corona kon de boekenbeurs de afgelopen twee jaar niet doorgaan en dat betekent dat de opslag inmiddels behoorlijk vol is. “Maar mensen kunnen nog steeds boeken inleveren, hoor. We slaan de boeken nu zoveel mogelijk ergens anders op. We hebben normaal al een behoorlijk assortiment en dit jaar is het aanbod gewoon nog iets groter dan normaal.” Wie nog boeken wil doneren, kan contact opnemen met John Popma via telefoonnummer 0183-304626.