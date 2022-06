Handvatten voor gezonde levensstijl: ‘Zou eigenlijk de eerste les op de basisschool moeten zijn’

ALMKERK • Wij kregen de gelegenheid om met Dinant van Drunen van FysioFit Altena in Almkerk uitgebreid over gezondheid te praten. Bijzonder zijn de door hem georganiseerde Leefstijl Resetdagen volgende week in Limburg.

Als je goed naar Van Drunen luistert, ga je al snel nadenken over je eigen leefpatroon. Wij doen veel verkeerd als het over voeding en bewegen gaat. “Sinds het voorjaar van 2020 halen wij veel voldoening uit het herstel van mensen die door corona ver zijn teruggevallen. Een voorbeeld is een man die acht weken op intensive care verbleef”, vertelt Van Drunen. “Wij zijn bij hem thuis met de revalidatie begonnen. Een half jaar later kon hij weer golfen. Herstellen van Covid is ook topsport. Het geeft de mensen die wij begeleiden het gevoel dat zij er niet alleen voor staan.”

Daarnaast begeleiden de fysiotherapeuten van FysioFit met succes onder anderen veel mensen na een heup- of knieoperatie. Van Drunen verbaast zich dat mensen vanuit het ziekenhuis van hun orthopeed meekrijgen dat zij na de operatie geen fysiotherapie meer nodig hebben. “De realiteit is dat wij die mensen vaak acht weken later in onze praktijk krijgen, maar dan lopen zij wel achter de feiten aan.” Brian ten Haaf werkt al negen jaar bij FysioFit. Hij heeft de opleiding inspanningsfysiologie afgerond. Bij sporters maar ook bij mensen die herstellen van corona, test hij de hartfrequentie en ademhaling onder inspanning. Voor bijvoorbeeld wielrenners en hardlopers zijn de uitkomsten van testen belangrijk, omdat zij zo in hun juiste zone en in de juiste balans kunnen trainen. Brian helpt bij het opzetten van trainingsschema’s. Kortom, het geeft wetenschappelijke ondersteuning. Van Drunen: “Het zou goed zijn als bij teamsporten dit systeem ook breder wordt geïntroduceerd. Op hoger niveau, zoals bij Kozakken Boys, gebeurt dit overigens al.”

Binnen de fysiotherapie, en gelukkig ook bij zorgverzekeraars, wordt steeds meer erkend dat er door middel van het remmen van ontstekingen en volgen van trainingen iets aan artrose kan worden gedaan. In de heup en knie komt artrose het meest voor. “Wij kunnen kracht en stabiliteit verbeteren, waardoor er door meer smeermiddel in het gewricht minder druk ontstaat. Hierdoor komen minder mensen op de operatietafel terecht. Voeding en suppletie zijn de basisvoorwaarden om in combinatie met genoemde training het herstel te bevorderen”, stelt Van Drunen.

Het hele leefstijlplaatje kan je helpen pijnloos door het leven te gaan. Zorgverzekeraars erkennen dit en hebben daarom hun basisverzekering hierop aangepast met twaalf extra behandelingen. Gelukkig denken zorgverzekeraars steeds meer mee en vergoeden nu ook de complementaire geneeswijze tot driehonderd euro, zodat men voedingsadviezen kan vragen. “Langzaam komt er een stukje bewustwording, maar het is nog lang niet voldoende. Voedingsadvies zou eigenlijk de eerste les op de basisschool moeten zijn”, stelt Van Drunen.

Reset in Limburg

Oerfit biedt naast een leefstijladvies ook voedingsadviezen aan. “Wij organiseren van 8 tot 12 juni in Limburg, in de Maasduinen, een vijfdaagse Leefstijl Reset.” Wij, zijn Dinant van Drunen en zijn vrouw Martine. Van Drunen licht toe: “Mijn vrouw is Oersterk-coach. Zelf ben ik naast Orthomoleculair Therapeut ook Klinisch Psycho Neuro Immunoloog en Intermittent Living Coach.” Wat zij doen is naar de mens als geheel kijken. Het lichaam was tot veel in staat maar wij hebben veel van onszelf afgenomen. Ons immuunsysteem wordt niet meer uitgedaagd en als het nodig is zal het lichaam niet of nauwelijks reageren. Tijdens de vijfdaagse reset gaan Dinant en Martine deze prikkels weer aanbieden. Er is een koude dag, inclusief een ijsbad, een warme dag met een hitteprikkel. Het zijn allemaal prikkels aan vooral je brein, die je even uit je comfortzone halen en de oude systemen heractiveren waardoor het lichaam weer in balans komt. “Het lichaam wordt tijdens deze resetdagen aangespoord om oplossingen te vinden. Wij leggen tijdens deze dagen uit hoe je je lichaam kan uitdagen en deze levensstijl thuis verder kan vervolgen.”

